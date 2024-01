Pensate alla SALUTE: il mouse verticale Logitech MX ora in SCONTO del 31%!

Lavorare tante ore al PC non è esattamente una passeggiata, perché una postura scorretta e la sedentarietà possono presentare delle problematiche che non andrebbero sottovalutate, come quella del tunnel carpale – che può interessare i vostri polsi. Per evitare il più possibile l'affaticamento delle vostre mani, allora, è meglio dotarsi di un mouse verticale, che è perfetto per stare comodi lavorando anche per tante ore. Tra le proposte, quella di Logitech MX è una delle migliori in assoluto e si porta a casa a solo 86,48€, con uno sconto di ben il 31% rispetto al prezzo solito di 124,99€.

Mouse Logitech Mx, chi dovrebbe acquistarlo?

È la scelta perfetta per chi ha bisogno di una posizione comoda per le sue mani, perché lavora o comunque sta al computer per molte ore al giorno. È dotato di un angolo di 57° che permette di ridurre la pressione sul polso, lasciandolo rilassato mentre abbrancate il mouse e premete i pulsanti. In questo modo, lo sforzo muscolare si riduce e si incoraggia una posizione più corretta.

Oltretutto, al design pensato per garantire la tutela della vostra salute si sposano anche delle caratteristiche di tutto rispetto, che rendono il mouse preciso e veloce, al punto che richiede meno movimenti per far correre il cursore sullo schermo, rispetto a un mouse tradizionale. È anche compatibile con qualsiasi sistema operativo tra Windows e Mac: basterà collegarlo per iniziare a usarlo subito – e la sua batteria vi permette di lavorare fino a quattro mesi, prima di passare a una nuova carica.

Grazie allo sconto attualmente presente su Amazon, avete la possibilità di portare a casa il mouse spendendo solo 86,48€ e, anche se la cifra può sembrare ancora alta, sappiate che una volta che vi sarete abituati al mouse verticale difficilmente tornerete indietro: i vostri polsi ringrazieranno. Se siete a caccia di mouse di tipologie completamente diverse, vi raccomandiamo anche di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse.

