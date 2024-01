Acer Aspire 3 ora a prezzo BOMBA: meno di 430€!

Trovare un notebook che sappia unire in modo intelligente ed efficace lo studio, il lavoro e l'intrattenimento a meno di 500€ sta diventando sempre più difficile (se non a tratti impossibile). Grazie a un'offerta attiva in questo momento su Amazon, tuttavia, l'ottimo Acer Aspire 3 potrà essere vostro a soli 429,00€ invece di 579,00€! Parliamo di un notebook, dotato di processore Intel Core i3 di 11a generazione ed equipaggiato di 8 GB di RAM DDR4, che vi garantirà prestazioni affidabili nelle più svariate attività quotidiane. Ma chi dovrebbe approfittare dello sconto?

Acer Aspire 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Acer Aspire 3 è la scelta da raccomandare a chi è in cerca di un laptop che sappia adattarsi allo studio e al lavoro senza però costringere a una spesa esosa che superi i 500€. Con questo notebook, infatti, si possono utilizzare molti programmi contemporaneamente senza perdere fluidità. Inoltre, il monitor in full HD è ideale anche per godersi i propri contenuti preferiti – perfino fuori casa, considerando che il notebook ha un corpo molto sottile e leggero, perfetto anche per chi si sposta molto di frequente.

Sotto la scocca troviamo una CPU Intel Core i3 di undicesima generazione, che si affianca a 8GB di RAM DDR4. A rendere le cose più veloci abbiamo anche un SSD PCIe NVMe da 512 GB, mentre la connettività è affidata alle porte USB 3.2, Wi-Fi 5 e porte HDMI per il collegamento di ulteriori monitor esterni.

Parliamo quindi di una soluzione che, pur a un prezzo estremamente economico, anche grazie alla sua batteria di lunga durata vi permette di studiare e lavorare senza preoccupazione, come da paradigma per i computer di casa Acer. E, ora, potete comprarlo a solo 429€.

