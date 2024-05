Ring Video Doorbell Plus a 120€: sicurezza di casa garantita!

La sicurezza domestica è essenziale, e oggi più che mai è importante proteggere la propria casa con sistemi intelligenti che tengono sotto controllo chi si avvicina alla porta. Se state cercando un modo smart per monitorare attentamente l'entrata di casa vostra, vi consigliamo di considerare questa offerta su Amazon. Il campanello smart Ring Video Doorbell Plus è disponibile con uno sconto del 20%, al prezzo di 119,99€ anziché 149,99€. È funzionale, eccellente e facile da installare!

Campanello smart Ring Video Doorbell Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Ring Video Doorbell Plus è un campanello smart prodotto da Ring, azienda di proprietà di Amazon, rinomato nel settore dell'Internet of Things e riconosciuto come uno dei migliori prodotti nella sua categoria nel tempo. È un acquisto estremamente consigliato per chi desidera migliorare la sicurezza domestica, offrendo un occhio digitale per monitorare chi si avvicina alla propria abitazione.

Grazie alla videocamera HD a 1536p e alla visione notturna a colori, il Ring Video Doorbell Plus è ideale per chi riceve frequentemente consegne a domicilio e desidera monitorare chi si avvicina alla porta d'ingresso con una visibilità eccellente, sia di giorno che di notte. Questo dispositivo è in grado di inviare notifiche in tempo reale sul vostro smartphone ogni volta che qualcuno suona il campanello o viene rilevato un movimento, diventando così un prezioso alleato per tenere sotto controllo l'accesso alla propria abitazione anche in assenza fisica.



Inoltre, per gli utenti che desiderano un controllo completo, il Ring Video Doorbell Plus consente di personalizzare le impostazioni di rilevamento dei movimenti e di accedere alla funzione Live View tramite l'app Ring, permettendo di monitorare la propria abitazione da qualsiasi luogo. Con l'opzionale abbonamento al piano Ring Protect, disponibile gratuitamente per i primi 30 giorni dall'acquisto, si ottengono ulteriori vantaggi come la registrazione video, l'Istantanea periodica e il Pre-Roll avanzato.

Il Ring Video Doorbell Plus offre un'integrazione nativa con l'ecosistema Amazon Alexa ed è un dispositivo sicuro, efficiente e progettato per un'installazione semplice e autonoma. Questo prodotto è attualmente in offerta al prezzo scontato di 119,99€ invece di 149,99€ rappresentando un'opportunità imperdibile per chi desidera proteggere la propria abitazione.

