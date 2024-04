BELLISSIMO pad wireless 8Bitdo M30 a 25€: un look dal passato!

L'offerta del pad wireless 8Bitdo per PC e Nintendo Switch è un'opportunità imperdibile per gli amanti del retrogaming e per chi cerca un'esperienza di gioco nostalgica con un tocco di modernità. Con il design ispirato al classico pad per SEGA Mega Drive, questo controller offre un'esperienza di gioco autentica e confortevole, sia su PC che su Nintendo Switch, grazie alla sua connettività wireless. Proposto a soli 24,99€ durante la Amazon Gaming Week, con lo sconto del 17%, rappresenta un ottimo affare per chi vuole portare un pezzo di storia dei videogiochi nel proprio salotto.

Pad wireless 8Bitdo M30, chi dovrebbe acquistarlo?

Il 8Bitdo M30 è davvero un must-have per gli appassionati di retrogaming e per le persone che vogliono rivivere l'epoca d'oro delle console SEGA. Con il suo design che richiama in tutto e per tutto il classico controller SEGA Mega Drive, offre un'esperienza di gioco autentica e nostalgica. La connettività wireless moderna lo rende adatto sia per PC che per Nintendo Switch, garantendo la massima comodità durante le sessioni di gioco.

Il 8Bitdo M30 si distingue per il suo design a 6 pulsanti, proprio come il controller originale, offrendo una soluzione senza fili che libera i giocatori dai cavi. Dotato di una batteria ricaricabile integrata, assicura lunghe ore di gioco senza interruzioni. La connettività wireless 2.4G, facilitata dal modulo USB incluso, consente di utilizzare il controller con facilità su Mega Drive Mini, PC e Nintendo Switch, garantendo un'esperienza di gioco versatile e senza problemi.

Con il suo design retrò ispirato al classico controller SEGA Mega Drive, il 8Bitdo M30 offre non solo un tocco di nostalgia per gli amanti del retrogaming, ma anche un'alternativa interessante per chi cerca un controller con un layout dei pulsanti davvero particolare. Al prezzo scontato di 24,99€ durante la Gaming Week di Amazon, è davvero un'opportunità da non perdere per arricchire la propria esperienza di gioco con uno stile unico e una connettività wireless affidabile.

Vedi offerta su Amazon