Questo monitor gaming di Samsung non è mai costato così POCO! (-20%)

Siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming? Date un'occhiata a questa super offerta Amazon: Samsung Monitor Gaming Odyssey G6 non è mai costato così poco! Questo dispositivo si presenta come un alleato indispensabile per gli appassionati di gaming e offre un'esperienza di gioco immersiva grazie alla sua curvatura 1000R e un display da 27'' WQHD che accentua ogni dettaglio del gioco. La frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 1 ms garantiscono una fluidità di movimento e una reattività ai vertici della categoria. Attualmente disponibile su Amazon, questo monitor vanta una riduzione di prezzo considerevale, passando da 484,90€ a soli 389,90€, con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

Samsung Monitor Gaming Odyssey G6, chi dovrebbe acquistarlo?

ISamsung Monitor Gaming Odyssey G6 è la scelta perfetta per gli appassionati di gaming alla ricerca di un'esperienza visiva senza pari. Offre una frequenza di aggiornamento di 240 Hz che garantisce transizioni veloci e senza interruzioni, ideale per giochi ad alta velocità. Grazie al suo tempo di risposta di 1ms (GtG) insieme alla tecnologia Freesync Premium Pro, vi immergerete in un mondo di gioco libero da tearing, stuttering e ritardi nell'input, per una sessione di gioco fluida e competitiva.

Non solo gaming, ma grazie alla Smart TV integrata e all'accesso Wi-Fi, questo monitor si rivela anche una scelta eccellente per gli utenti che desiderano alternare intense partite a momenti di relax, visualizzando contenuti streaming sulla stessa piattaforma. Il design curvo 1000R offre un'immersione visiva completa, migliorando ulteriormente la vostra esperienza sia nel gioco che nella visione di contenuti multimediali. Aggiungendo la flessibilità di connessioni multiple e un supporto ergonomico che permette di trovare la posizione ideale, Samsung Monitor Gaming Odyssey G6 soddisfa un ampio spettro di esigenze, una solida aggiunta all'ambiente gaming o di lavoro domestico.

Offerto a soli 389,90€, Samsung Monitor Gaming Odyssey G6 rappresenta un'ottima scelta per chi cerca un'esperienza di gioco coinvolgente e confortevole, unita a prestazioni di alto livello e versatilità. L'elevato refresh rate e la tecnologia FreeSync Premium Pro garantiranno sessioni di gioco senza interruzioni, mentre la piattaforma Smart TV e il Gaming Hub trasformano il monitor in un vero e proprio centro di intrattenimento. Consigliamo l'acquisto di questo monitor per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo e per le funzionalità all'avanguardia che migliorano qualsiasi esperienza di gioco.

Vedi offerta su Amazon