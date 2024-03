BELLISSIMA lampada Philips Hue ora in sconto!

Il modo in cui illuminiamo i nostri ambienti ha un effetto sul nostro amore e, se siete creator e vi divertite con live e video, sapete già che è importantissimo illuminare al meglio la vostra scena. Personalmente, tra le luci che uso abitualmente da qualche anno ci sono le soluzioni di Philips Hue, come la White and Color Ambiance Room: una lampada dal design delicato ma dalle grandi potenzialità, che porta in casa milioni di colori e si può controllare via Bluetooth. La buona notizia? Oggi, grazie a uno sconto speciale, potete risparmiare il 14% sul suo costo abituale, facendola vostra a soli 67,99€ anziché 79,30€.

Lampada da tavolo Philips Hue White and Color Ambiance Bloom, chi dovrebbe acquistarla?

La lampada da tavolo Ambiance Bloom la scelta perfetta per coloro che desiderano introdurre un tocco di personalità e funzionalità nella propria casa. Con la capacità di adattarsi a diverse situazioni, sia che si tratti di sessioni di lavoro che richiedono concentrazione o di serate di relax, questa lampada si dimostra estremamente versatile. Grazie alla possibilità di selezionare varie combinazioni di colori e intensità di illuminazione, si adatta perfettamente a diverse esigenze, dall'illuminazione ambientale alle sessioni di lettura o relax, e può essere facilmente integrata in un sistema domotico.

La lampada offre un controllo flessibile tramite il controllo vocale con assistenti come Amazon Alexa e Google Assistant, oltre alla gestione tramite l'app Bluetooth dedicata di Philips per il sistema HUE, che consente di controllare fino a 10 luci contemporaneamente. Che siate appassionati di tecnologia alla ricerca di soluzioni intelligenti per la vostra casa o semplicemente desideriate personalizzare i vostri spazi, questa lampada rappresenta una scelta perfetta e intelligente.

Grazie alla possibilità di controllo tramite smartphone senza complicazioni, rappresenta un'ottima opportunità per chiunque desideri arricchire la propria casa con un'illuminazione smart di alta qualità. Con uno sconto del 14%, il prezzo attuale di 67,99€ la rende un investimento intrigante, che unisce tecnologia, stile e versatilità.

Vedi offerta su Amazon