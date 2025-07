Il mondo di Gran Turismo 7 si prepara ad accogliere tre nuovi protagonisti su quattro ruote, confermando ancora una volta la strategia di Polyphony Digital di arricchire costantemente il parco auto del celebre simulatore di guida.

L'annuncio è arrivato attraverso il consueto teaser enigmatico pubblicato da Kazunori Yamauchi sui social, dove il capo dello studio giapponese ha anticipato l'arrivo imminente dell'aggiornamento per PlayStation 4 e 5.

La community di appassionati si è già mobilitata per decifrare gli indizi nascosti nell'immagine promozionale, dando vita al tradizionale gioco di speculazioni che precede ogni release: gli esperti di GTPlanet dovrebbero aver già scoperto quali saranno le 3 nuove auto in arrivo nell'aggiornamento di luglio 2025, previsto per questa settimana.

L'analisi dell'immagine rivela una selezione completamente nipponica che sembra seguire un pattern ormai consolidato: un veicolo sportivo, uno dal carattere più eccentrico e un crossover.

Tra le tre nuove auto, quella che salta maggiormente all'occhio è la Nissan Qashqai, riconoscibile nella parte destra dell'immagine teaser.

Non sembra essere una scelta casuale: questo modello ha letteralmente rivoluzionato il mercato europeo, inaugurando l'era dei crossover moderni e ispirando una generazione intera di SUV compatti basati su pianali di vetture tradizionali.

Rimane da chiarire quale specifica versione del Qashqai farà il suo debutto nel gioco, se si tratterà del modello pre o post restyling della generazione attuale: un'ipotesi interessante riguarderebbe la versione e-Power, grazie a una configurazione che potrebbe limitare significativamente le opzioni di tuning disponibili.

La Skyline torna a far sognare gli appassionati

La vera sorpresa dell'aggiornamento potrebbe essere rappresentata dalla seconda Nissan in programma, una Skyline R34 che promette di accendere l'entusiasmo dei puristi.

La silhouette è inconfondibile, ma l'identificazione precisa del modello richiede un'analisi più approfondita dei dettagli visibili.

La presenza di un paraurti anteriore non standard e l'assenza del caratteristico condotto NACA sul cofano suggeriscono due possibilità particolarmente intriganti: la leggendaria NISMO Z-Tune oppure, forse ancora più affascinante, la Mine's V-Spec II Nur, immortalata durante le operazioni di scansione 3D mostrate nel film di Gran Turismo.

Il fascino minimalista delle Kei car

Il terzo veicolo rappresenta un tuffo nella filosofia automobilistica giapponese più autentica: si tratta infatti di una Honda N-ONE, facilmente identificabile dalla configurazione dei fari anteriori.

Questa piccola rappresentante della categoria Kei car promette di arricchire un segmento attualmente sottorappresentato in Gran Turismo 7 (trovate l'edizione fisica su Amazon), rivelandosi dunque particolarmente intrigante per chi ama il loro fascino minimalista.

L'analisi dell'immagine suggerisce la presenza di un paraurti anteriore più ampio e squadrato, indizio che punta verso una versione di fascia alta della prima generazione o verso un modello di seconda generazione, anche se la presenza di un alettone posteriore lascia ipotizzare che si possa trattare della specifica RS.

L'aggiornamento dovrebbe seguire presumibilmente la formula consolidata degli ultimi mesi, con menù extra e nuove competizioni pensate per valorizzare al meglio tali auto

Se Polyphony Digital manterrà la tabella di marcia abituale, l'aggiornamento dovrebbe essere rilasciato giovedì 24 luglio, preceduto da informazioni più dettagliate che verranno pubblicate presumibilmente già da questo mercoledì 23 luglio.

Tutti gli aggiornamenti settimanali sono stati infatti pubblicati di giovedì e, sapendo che l'update 1.61 è previsto proprio per la settimana attuale, la data di lancio ci sembra praticamente scontata: vi terremo come sempre aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.

Nel frattempo, qualora doveste ancora recuperare l'esclusiva PlayStation di Polyphony Digital, vi segnalo che potete acquistarla in offerta grazie agli Sconti Estivi di PS Store.