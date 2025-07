Nelle scorse giornate è andato ufficialmente online l'aggiornamento 2.3 di Cyberpunk 2077, che conferma come CD Projekt sia ancora intenzionata a migliorare l'avventura a Night City, sebbene il team sia già al lavoro sul sequel.

La patch non ha introdotto novità particolarmente importanti e ha continuato a ignorare feature particolarmente richieste dalla community, come il New Game+ e la visuale in terza persona durante le azioni principali di gioco.

Non sappiamo se alla fine il New Game+ possa essere davvero introdotto, ma per quanto riguarda la nuova visuale dovreste probabilmente abbandonare ogni speranza, dato che CD Projekt ha deciso di commentare in via ufficiale sul tema.

Come segnalato da TheGamer, un fan ha chiesto sui social al team di sviluppo se per caso fosse prevista la possibilità di introdurre proprio la visuale in terza persona, ricevendo tuttavia una risposta che probabilmente deluderà molti appassionati:

«Ci dispiace, non abbiamo alcun piano del genere».

Sembra dunque che per questa tipologia di visuale i giocatori dovranno continuare ad utilizzare mod a tema: la visione di CD Projekt resta dunque quella di un videogioco interamente in prima persona, sebbene sia possibile cambiare visuale quando si guidano veicoli.

Questa scelta ha permesso a Cyberpunk 2077 di avere un'identità unica rispetto ad altre produzioni del team di sviluppo: una scelta che avevano spiegato proprio gli stessi sviluppatori, che inizialmente avevano preso in considerazione proprio questa tipologia di telecamere.

Tuttavia, molti giocatori avrebbero comunque apprezzato avere una possibilità di scelta, anche se appare evidente che programmare una feature così impegnativa dopo così tanti anni dall'uscita originale del gioco non era decisamente semplice.

Dovrete dunque "accontentarvi" di vivere Night City in prima persona, a meno che non giochiate su PC e non vogliate provare ad utilizzare una mod creata da altri utenti: naturalmente vi terremo informati qualora CD Projekt dovesse decidere di cambiare idea, anche se allo stato attuale sembra molto improbabile.