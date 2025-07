Nintendo ha attualmente deciso di mantenere il silenzio su quelle che saranno le prossime esclusive Switch 2 in arrivo, preferendo evidentemente prendersi tutto il tempo necessario prima di svelarle al grande pubblico.

In attesa che la casa di Kyoto ci comunichi in via ufficiale ulteriori novità, magari tramite un Nintendo Direct a tema, nelle scorse ore è emerso un indizio importante che potrebbe averci svelato il possibile ritorno di Fire Emblem sulle nuove console.

Come segnala infatti Twisted Voxel, l'indizio arriva tramite un aggiornamento sulla pagina LinkedIn del 3D character modeler Taksehi Maruyama, che a quanto pare avrebbe lavorato su modelli 3D di un nuovo videogioco Nintendo fino allo scorso aprile 2025.

Ovviamente non sappiamo molto su questo presunto misterioso progetto, ma lo sviluppatore segnala che si tratterebbe di un nuovo capitolo di una serie SRPG (giochi di ruolo strategici), definizione che corrisponde perfettamente alla saga di Fire Emblem.

L'ultimo capitolo della saga, Fire Emblem Engage (che trovate su Amazon), è stato rilasciato a inizio 2023 e da allora non si è più avuta alcuna novità sulla serie: una situazione decisamente insolita, dato che l'IP di Intelligent Systems è ormai diventata uno dei punti di riferimento della compagnia.

C'è da dire che Engage ha ottenuto meno successo — sia a livello di critica che di pubblico — rispetto al bellissimo Three Houses, quindi è possibile che Nintendo abbia deciso di prendersi un po' di tempo in più per valutare come rilanciare al meglio l'IP, magari sfruttando proprio Switch 2.

Se l'indiscrezione fosse confermata, nelle prossime settimane potremmo assistere all'annuncio di un nuovo capitolo inedito della serie, anche se ovviamente non posso fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso.

Per il momento, se avete voglia di provare altre esclusive su Switch 2, vi ricordo che presto sarà disponibile una prova gratuita del bizzarro Drag x Drive. Una produzione ovviamente totalmente diversa dai Fire Emblem, ma magari riuscirà a catturare il vostro interesse.