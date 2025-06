I Fantastici Quattro: Gli Inizi, segnerà non solo il ritorno della Prima Famiglia Marvel sul grande schermo ma anche un nuovo capitolo per il Marvel Cinematic Universe. (MCU). Diretto da Matt Shakman, già noto per il suo lavoro in WandaVision, il film introduce una nuova interpretazione del celebre quartetto di supereroi, con un cast stellare che include Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mister Fantastic, Vanessa Kirby come Sue Storm/Donna Invisibile, Joseph Quinn nei panni di Johnny Storm/Torcia Umana ed Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm/La Cosa.

Ambientato in un'affascinante versione retro-futuristica degli anni 60, il film Marvel Studios promette di esplorare le origini del team e le sfide che dovranno affrontare per salvare il mondo dalla minaccia cosmica di Galactus e del suo araldo, Silver Surfer.

Questo film si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati del genere. Scopriamo quindi cosa c'è da sapere sul film prima di andare al cinema.

Trailer e data di uscita de I Fantastici Quattro: Gli Inizi

I Fantastici Quattro: Gli Inizi arriverà il 23 luglio 2025 nelle sale italiane.

La trama de I Fantastici Quattro: Gli Inizi - origini, tono e cosa cambia rispetto al passato

Sullo sfondo di un vivace mondo retro-futuristico ispirato agli anni 60, il film Marvel Studios I Fantastici 4: Gli Inizi introduce la Prima Famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Donna Invisibile, Johnny Storm/Torcia Umana e Ben Grimm/la Cosa alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l'intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi è ambientato negli anni 60 a New York. Si tratta però di una realtà alternativa a quella che i fan del MCU conoscono.

Dichiarazioni precedenti dei Marvel Studios, specialmente da parte di Kevin Feige, hanno precisato che il film non sarà una origin story classica infatti, seguendo l'esempio di altri personaggi del franchise, Spider-Man in primis.

La colonna sonora del film è affidata a Michael Giacchino, compositore pluripremiato noto per il suo lavoro in numerosi film di successo. Giacchino ha già collaborato con i Marvel Studios, componendo le musiche per film come Spider-Man: Homecoming e Doctor Strange. La sua abilità nel creare temi memorabili e nel catturare l'essenza dei personaggi attraverso la musica aggiunge un ulteriore livello di profondità emotiva al film.

Potete avere un un ascolto più dettagliato in questo video:

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, il cast: chi interpreta chi

Pedro Pascal è Reed Richards/Mister Fantastic

Pedro Pascal è un attore cileno-americano noto per le sue interpretazioni in serie televisive di successo. Ha guadagnato fama internazionale interpretando Oberyn Martell in Game of Thrones e Javier Peña in Narcos. Recentemente, ha ricevuto una nomination agli Emmy per il suo ruolo da protagonista in The Last of Us.

Vanessa Kirby è Sue Storm/Donna Invisibile

Vanessa Kirby è un'attrice britannica riconosciuta per la sua versatilità sia in televisione che al cinema. Ha ottenuto ampi consensi per la sua interpretazione della Principessa Margaret nelle prime due stagioni di The Crown, ruolo che le è valso un BAFTA. Al cinema, è apparsa in film come Mission: Impossible - Fallout e ha ricevuto una nomination all'Oscar per Pieces of a Woman.

Joseph Quinn è Johnny Storm/Torcia Umana

Joseph Quinn è un attore britannico emergente che ha attirato l'attenzione per il suo ruolo di Eddie Munson nella quarta stagione di Stranger Things. La sua performance ha ricevuto elogi per il carisma portato al personaggio.

Durante un’intervista concessa a Entertainment Weekly, Quinn ha spiegato:

È un uomo che si presenta con grande spavalderia, il che può risultare talvolta invadente. Ma è anche divertente. Io e Kevin Feige abbiamo discusso delle precedenti versioni del personaggio e del contesto culturale attuale. Era etichettato come questo donnaiolo che non si preoccupa di nulla, ma è davvero attraente questo atteggiamento oggi? Non credo. Questa versione di Johnny è meno insensibile verso i sentimenti altrui, e speriamo ci sia una maggiore consapevolezza di ciò che alimenta quel suo comportamento alla ricerca di attenzione.

Ebon Moss-Bachrach è Ben Grimm/La Cosa

Ebon Moss-Bachrach è un attore americano con una carriera diversificata in televisione e cinema. È conosciuto per il ruolo di David Lieberman nella serie Marvel The Punisher, per aver interpretato Desi Harperin in Girls, Arvel Skeen nella serie TV di Star Wars Andor, ma il successo critico e di pubblico l'ha ricevuto per la sua parte di Richie Jerimovich in The Bear per cui ha vinto due Premi Emmy, un Critics' Choice Award e ha ottenuto una candidatura al Golden Globe come miglior attore non protagonista in una serie.

Accanto ai Fantastici Quattro ci saranno:

Ralph Ineson nei panni di Galactus

Julia Garner nel ruolo di Silver Surfer

Paul Walter Hauser (ruolo non svelato ufficialmente)

John Malkovich (ruolo non svelato ufficialmente)

Natasha Lyonne (ruolo non svelato ufficialmente)

Sarah Niles (ruolo non svelato ufficialmente)

Curiosità e dichiarazioni sul film

A rafforzare l’hype per I Fantastici Quattro: Gli Inizi, i Marvel Studios hanno consigliato la lettura di cinque fumetti storici dei Fantastici Quattro, considerati fondamentali per comprendere le radici di questi iconici eroi e i possibili sviluppi della loro avventura cinematografica.

Eccoveli:

Fantastic Four #1 di Stan Lee & Jack Kirby

Nuova edizione per il volume che racconta la storia della famiglia di eroi che ha dato vita alla leggenda della Marvel! Le migliori avventure dagli esordi a oggi, con un’aggiunta speciale: un albo inedito creato per celebrare il prestigioso 60° anniversario della serie! Da Stan Lee e Jack Kirby fino a Jonathan Hickman e Steve Epting! Tutto quello che bisogna sapere sul mito di Mister Fantastic, Donna Invisibile, Cosa e Torcia Umana!

La Trilogia di Galactus (The Fantastic Four #48, 49, 50)

I più grandi scontri tra Fantastici Quattro e Galactus! Ad aprire le danze, l’epocale esordio del Divoratore di mondi e Silver Surfer in un classico assoluto firmato da Stan Lee e Jack Kirby. Quindi, il “Sorridente” e John Buscema fanno ritornare Galactus affiancato da un nuovo araldo: Gabriel. Infine, a chiudere un volume semplicemente imperdibile, John Byrne riporta la minaccia cosmica per eccellenza sulla Terra, questa volta guidata da Terrax.

I Fantastici Quattro: La Storia della Nostra Vita

In occasione del 60° anniversario della nascita dei Fantastici Quattro, arriva la saga che pone la vita del Quartetto nel tempo reale, dal 1961 a oggi! Sullo sfondo della Guerra Fredda e della Corsa allo Spazio, un terribile incidente dona grandi poteri a quattro aspiranti astronauti! I fantastici eroi lottano strenuamente per trovare il loro ruolo in un mondo in rapida evoluzione! Intanto, minacce universali incombono sul destino del pianeta!