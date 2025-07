Donkey Kong Bananza è già riuscito a conquistare il cuore di tantissimi fan Nintendo, diventando allo stesso tempo l'esclusiva di punta per Switch 2.

Come vi ha raccontato il nostro Gianluca Arena nella recensione dedicata, Bananza è entrato a pieno diritto nell'olimpo dei migliori platform tridimensionali di casa Nintendo: un giudizio condiviso anche dalla stampa internazionale, dato che è già diventato uno dei migliori giochi del 2025 e un potenziale candidato al GOTY.

E anche il mercato ha premiato la nuova avventura di DK: secondo quanto riferito da Christopher Dring, editor-in-chief di The Game Business, Donkey Kong Bananza ha ottenuto il primo posto nelle classifiche di vendita dei videogiochi nel Regno Unito, ottenendo un nuovo traguardo per la serie (via Twisted Voxel).

Il lancio di Bananza (di cui trovate l'amiibo su Amazon) è stato così grande da aver superato Tropical Freeze di ben 3 volte: un successo sicuramente impressionante, considerando non solo che Switch aveva piazzato molte più console rispetto alle attuali Switch 2, ma anche per il fatto che Bananza ha un costo di mercato superiore.

Tuttavia, Christopher Dring ha anche confermato che Donkey Kong Bananza ha piazzato solo la metà delle copie rispetto a quanto fatto da Super Mario Odyssey al lancio: un confronto decisamente inevitabile, considerando che si tratta dello stesso team di sviluppo.

Recentemente Nintendo ha lavorato per rendere Donkey Kong un personaggio ancora più iconico e che possa davvero stare al fianco di Mario come nuova "mascotte" della compagnia, come dimostrato dal nuovo design sfoggiato proprio in Bananza e da tante altre operazioni, che sembrerebbero includere anche un nuovo film in arrivo.

Considerando che i platform 3D di Super Mario sono sempre stati particolarmente forti sul mercato — e che Odyssey ha avuto anche una campagna marketing particolarmente aggressiva — i risultati di Bananza devono essere assolutamente visti in positivo: di sicuro Donkey Kong ha fatto centro e potrà festeggiare con tante meritate banane.