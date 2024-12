PS Portal: ecco dove acquistarla in tempo per Natale

Se state pensando di acquistare o regalare la nuova PlayStation Portal in vista del Natale, non mancano le opportunità per trovarla disponibile nei principali store online. La console portatile di Sony, perfetta per lo streaming dei giochi PS5, è già diventata uno dei regali più ambiti per le festività di quest’anno!

PlayStation Portal, dove acquistarla per Natale?

Potete acquistarla su Amazon, approfittando della consegna rapida e, spesso, di offerte speciali per gli utenti Prime. Anche catene come Unieuro, MediaWorld ed Euronics hanno PlayStation Portal in catalogo, con possibilità di ritiro in negozio o spedizione a domicilio. Controllate la disponibilità nei vostri punti vendita preferiti, dato che la domanda è alta e le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente!

Assicuratevi di scegliere il vostro store preferito e di non aspettare troppo: PlayStation Portal potrebbe essere il regalo che farà brillare gli occhi di molti gamer questo Natale.

