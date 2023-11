Migliori Regali di Natale per chi ha PS5

Natale è quel periodo dell'anno in cui non si sa mai cosa regalare ai propri cari. Più longevi sono i rapporti che ci legano a loro, meno sappiamo cos'altro di originale regalargli rispetto agli anni precedenti. A meno che, certo, la nostra persona cara in questione non si sia comprata una PlayStation 5 – originale o Slim che sia.

In tal caso, l'entrata nella next-gen apre a idee regalo specifiche con cui potrete sbizzarrirvi: ci sono numerosi accessori che si possono affiancare alla console per rendere la sua esperienza più ricca – e riceverne qualcuno trovandolo sotto l'albero può sempre essere una bella sorpresa.

Se però non avete idea di quali possano essere delle buone opzioni, o di quali accessori possano tornare utili a chi ama i videogiochi e si è dotato di PS5, vediamoli insieme in questa nostra guida natalizia.

Cosa regalare a Natale a chi ha PS5

Pulse 3D

Le cuffie ufficiali per l'audio 3D su PS5

Iniziamo subito con una scelta per chi ha un buon budget e vuole fare una figura da lasciare di sasso il destinatario: le Pulse 3D sono le cuffie ufficiali PlayStation 5 e sono state costruite appositamente da Sony per sfruttare l'engine Tempest 3D che anima il comparto audio dei giochi next-gen.

Divenute rapidamente difficili da trovare al momento del loro debutto ma ormai piuttosto diffuse, queste cuffie, che sono dotate anche di microfono e sono libere da cavi, permettono davvero di percepire la direzionalità di ogni suono, immergendovi al 100% all'interno dei mondi di gioco. Delle compagne irrinunciabili per i giocatori PS5, che ora sono disponibili anche in nero e in camo, per assecondare i gusti di chi magari non si trova a suo agio con la colorazione bianca.

DualSense Edge

Il controller top per giocatori su PS5

Lanciato per i giocatori più esigenti, il controller DualSense Edge cerca di accontentare sia chi vuole un controller davvero preciso e di qualità da affiancare alla sua PS5, sia chi sta cercando una soluzione che gli permetta di fare la differenza anche in ambito competitivo.

Proposto a un prezzo non per tutti, è un regalo di Natale che sicuramente stupirebbe chiunque dovesse riceverlo: come vi abbiamo mostrato nella video recensione, nella confezione è incluso non solo il controller, ma anche una borsa rigida per riporlo in tutta sicurezza (o per trasportarlo), oltre a tutti gli accessori che permettono di personalizzarlo.

Base di ricarica DualSense

Per non restare mai scarichi!

Un accessorio molto utile da regalare a chi ha comprato una PlayStation 5 è senza dubbio la base di ricarica per il controller DualSense: in questo modo, infatti, è possibile disporre fino a due controller nello stand a loro preposto, sistemandoli in modo elegante e ordinato – e, al contempo, ricaricando la loro batteria interna.

Nonostante il prezzo molto contenuto, si tratta di un accessorio ufficiale in tinta con PS5, pensato sia per la comodità che per l'eleganza della propria postazione.

Scocca colorata

Per dare un tocco unico e natalizio alla propria PS5

Se trovate che PS5 in bianco sia in qualche modo noiosa, potete pensare di regalare le scocche colorate ufficiali realizzate da Sony per dare un tocco decisamente diverso alla console. La rossa è una delle nostre preferite e, oltre a rendere PS5 elegantissima (è disponibile sia per la standard che per la digital) è assolutamente perfetta per il periodo natalizio.

Rimuovere la cover già presente e installare la nuova è molto semplice e alla portata di tutti, quindi si tratta di un regalo con cui non rischiate di fare un buco nell'acqua. Se il rosso non dovesse fare per voi, sappiate anche che nei negozi sono disponibili diversi altri toni (dal viola al nero, passando per il blu), che vi permettono di decidere quale sia quella ideale per chi riceverà il regalo.

Queste scocche sono compatibili con l'originale PS5, ma non possono essere utilizzate con la nuova PS5 Slim, uscita a fine novembre 2023.

Telecomando ufficiale PlayStation 5

Per rendere PS5 un perfetto hub per l'intrattenimento

Se il destinatario del regalo utilizza PlayStation 5 anche come media center, per guardare i suoi contenuti preferiti su YouTube, Netflix, Now TV e così via, sarà ben felice di ricevere il telecomando ufficiale di PS5.

Grazie a questo dispositivo sarà possibile avviare e interrompere la riproduzione di un film, navigare nei menù e chiamare i servizi video on demand semplicemente con un tocco. Un regalo elegante e utile che arricchirà le dotazioni della PS5 del vostro caro, perfetto da far trovare sotto l'albero, che sarà anche molto utile per i film che stanno venendo proposti agli abbonati di PS Plus.

Scegliere il miglior regalo per chi ha PS5: consigli utili

Se avete dato un'occhiata presso i maggiori rivenditori, vi sarete accorti che esistono tantissimi accessori dedicati a PS5, per videogiocatori dai gusti più disparati. Come fare a orientarsi in tutto questo?

Vi diamo alcuni pratici consigli da tenere a mente se siete digiuni di videogiochi, per essere sicuri che il vostro regalo colpisca nel segno.

Occhio alla marca

Mai come in questo caso, occhio alla marca: ci sono tantissimi accessori non ufficiali, come scocche alternative, basi per la ricarica e via dicendo. La qualità, però, spesso va di pari passo e se dovete fare un regalo non volete davvero presentarvi con qualcosa che sappia di plastica economica e dalla dubbia qualità costruttiva.

Nel caso di un regalo, insomma, raccomandiamo di rimanere soprattutto nel campo degli accessori ufficiali: costano di sicuro un po' di più, ma farete una figura straordinariamente migliore con chi riceverà il regalo ed eviterete qualsiasi possibile inconveniente (immaginate una scocca che non monta perfettamente...).

Ci sono, certo, anche accessori di terze parti di ottima qualità (soprattutto nel campo delle cuffie o delle basi di ricarica): se però non avete dimestichezza, la raccomandazione è quella di rimanere nel fronte degli accessori ufficiali.

Ha senso che acquisti un altro DualSense?

In breve, la risposta è sì. Magari vi state domandando se possa aver senso regalare un secondo DualSense, considerando che PS5 ha già il controller incluso nella confezione. Qualsiasi videogiocatore però è ben felice di avere più di un controller.

Il primo motivo è per poter giocare in multiplayer: ci sono, infatti, dei giochi dove è possibile collaborare con altri seduti accanto a sé, a patto di armarli di controller. Il secondo motivo è la durata della batteria del controller: non tutti si ricordano di tenerla sempre carica e giocare con il cavetto collegato è molto frustrante. Il problema non si pone se avete un DualSense di scorta da utilizzare mentre il primo è in ricarica.

Inoltre, ci sono anche controller che migliorano l'esperienza di gioco rispetto a quello base, come DualSense Edge: valutate le necessità di chi deve ricevere il regalo e sappiate che, in ogni caso, un controller aggiuntivo è sempre un'ottima idea.

Alcuni accessori sono per PS5 Standard e altri per PS5 Digital. Che significa?

Sul mercato ci sono due modelli di PS5 originale: quella standard, dotata di lettore Blu-Ray, e quella digital, che invece ne è sprovvista e costa un po' di meno.

Se intendete regalare una scocca di PS5, quindi, assicuratevi di sapere con certezza quale modello abbia il destinatario del regalo. Presentarsi con una scocca digital da qualcuno con una PS5 standard non è affatto il risultato che volevate per Natale.

Allo stesso modo, se magari il destinatario ha una PS5 digital, non comprate giochi fisici: non potrebbe utilizzare i giochi su disco, ma solo acquistarli in digitale da PlayStation Store. In quel caso, meglio regalare una scheda di credito per PlayStation Network.

A partire da novembre 2023 è stato lanciato un nuovo modello di console sul mercato, la cosiddetta PS5 Slim, per la quale l'unico accessorio non compatibile sono le scocche. Controller, cuffie, basi di ricarica e cavi sono invece perfettamente utilizzabili anche con il nuovo modello.