Proteggi PlayStation Portal con questa fantastica custodia. Oggi ha un DOPPIO SCONTO!

Se possedete la console portatile PlayStation Portal e state cercando il modo migliore per proteggerla e trasportarla in sicurezza, non lasciatevi sfuggire questa straordinaria offerta! Oggi su Amazon, la custodia da viaggio deluxe iVoler è disponibile a soli 17,77€, grazie a un ribasso del 5% combinato a un ulteriore coupon sconto del 10%.

Questa custodia è stata progettata su misura per PlayStation Portal, offrendo la massima protezione e praticità durante i vostri viaggi. Il guscio esterno in PU ispessito è resistente ai graffi, impermeabile e facile da pulire, per una difesa eccellente contro urti e graffi. L’interno, realizzato in morbido tessuto di flanella antiscivolo, assicura che il vostro dispositivo rimanga al sicuro in ogni momento. Le cinghie in velcro mantengono saldamente la console nelle scanalature interne, mentre i divisori in tessuto separano gli accessori per evitare graffi accidentali.

Grazie al design intelligente, la custodia offre un ampio spazio per riporre la console e gli accessori. La tasca interna in rete è ideale per riporre accessori come caricabatterie, auricolari o persino una piccola power bank. Questo la rende perfetta non solo per la casa, ma anche per vacanze, viaggi di lavoro o qualsiasi altra attività all'aperto. La pratica tracolla rende il trasporto comodo, mentre la doppia cerniera consente di accedere rapidamente al contenuto.

Nota: ricordate di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto extra del 10%!

Non perdete l’occasione! A soli 17,77€, è il momento perfetto per rendere la vostra PlayStation Portal ancora più portatile e protetta. Approfittatene subito su Amazon prima che l’offerta scada!