Primavera da Player: IMPERDIBILI SCONTI su giochi PS5 e PS4

Con l'arrivo della primavera, Sony ha lanciato una serie di promozioni eccezionali per i fan dei videogiochi. Dal mondo marino di Horizon Forbidden West alle corse mozzafiato di Gran Turismo 7, c'è qualcosa per ogni tipo di gamer su PS5 e PS4. La promozione "Primavera da Player" è valida fino al 28 aprile 2024, presso rivenditori selezionati, fino ad esaurimento scorte.

Vedi offerte su Unieuro

Vedi offerte su GameStop

Vedi offerte su MediaWorld

Primavera da Player, chi dovrebbe approfittare delle offerte?

La stagione primaverile è il momento ideale per rinnovare la propria libreria di giochi con titoli che offrono avventure indimenticabili. God of War Ragnarök, disponibile sia per PS5 che per PS4 a prezzi scontati, offre un'esperienza narrativa profonda immersa nella mitologia nordica. Allo stesso tempo, Horizon Forbidden West invita i giocatori a esplorare paesaggi spettacolari e affrontare sfide in un mondo post-apocalittico ricco di natura e pericoli.

Ecco alcune delle offerte più attraenti:

God Of War Ragnarök ( PS5 ): €49.99, invece di €80.99

( ): €49.99, invece di €80.99 God Of War Ragnarök ( PS4 ): €39.99, invece di €70.99

( ): €39.99, invece di €70.99 Horizon Forbidden West ( PS5 ): €39.99, invece di €60.99

( ): €39.99, invece di €60.99 Horizon Forbidden West ( PS4 ): €29.99, invece di €50.99

( ): €29.99, invece di €50.99 Gran Turismo 7 ( PS5 ): €49.99, invece di €80.99

( ): €49.99, invece di €80.99 Marvel’s Spider-Man Miles Morales ( PS5/PS4 ): €29.99, invece di €60.99

( ): €29.99, invece di €60.99 Titoli PlayStation Hits: €9.99, invece di €20.99

Le promozioni di primavera di Sony rappresentano una chance eccellente per ampliare il proprio repertorio ludico con giochi che spaziano attraverso generi e stili diversi, adatti a tutti i tipi di giocatori. Con prezzi così competitivi, è il momento perfetto per immergersi in nuove avventure o rivisitare quelle classiche. Non lasciatevi sfuggire queste offerte limitate!

Vedi offerte su Unieuro

Vedi offerte su GameStop

Vedi offerte su MediaWorld