Prezzo SHOCK per le Logitech G PRO X Wireless: acquistale ora in SCONTO per il Prime Day!

Con l'avvio del Prime Day 2024, Amazon offre una serie di sconti irresistibili su vari prodotti, tra cui spiccano le eccezionali cuffie gaming Logitech G PRO X Wireless Lightspeed. Queste cuffie, solitamente proposte a 149€, sono ora disponibili a soli 139,99€, con uno sconto del 6%. Un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di gaming che cercano qualità e prestazioni elevate a un prezzo ridotto.

Logitech G PRO X Wireless Lightspeed, chi dovrebbe acquistarlo?

Le Logitech G PRO X Wireless Lightspeed sono ispirate al design pluripremiato delle cuffie PRO e offrono materiali di alta qualità, comunicazioni avanzate, audio di precisione e la libertà del wireless. Queste cuffie sono compatibili con diverse piattaforme, tra cui PlayStation 5, PlayStation 4 (solo audio stereo wireless USB) e Nintendo Switch (audio stereo wireless quando inserito nel dock).

Queste cuffie gaming ad alte prestazioni utilizzano la tecnologia LIGHTSPEED wireless, garantendo una durata della batteria di oltre 20 ore e un raggio d'azione wireless a 2,4 GHz fino a oltre 13 metri. Il microfono professionale staccabile con tecnologia Blue VO!CE in tempo reale offre comunicazioni vocali nitide e di qualità professionale grazie a funzionalità come isolamento passivo dai rumori, compressore e limiter. Inoltre, la tecnologia DTS Headphone 2.0 permette una migliore resa della posizione e della distanza degli oggetti nel gioco, offrendo un'esperienza sonora immersiva e precisa.

I driver PRO-G da 50 mm assicurano un'immagine sonora chiara e precisa e una risposta sui bassi ottimizzata, permettendo di sentire con chiarezza rumori di passi e segnali ambientali per ottenere un vantaggio competitivo nel gioco. Le cuffie sono anche estremamente comode grazie alle imbottiture in morbido memory foam, rivestite in similpelle di alta qualità con eliminazione del rumore passiva o in soffice velour traspirante, offrendo il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco. La robusta costruzione con forcella in alluminio e fascia per la testa in acciaio garantisce inoltre una lunga durata nel tempo​.

In sintesi, le Logitech G PRO X Wireless Lightspeed sono una scelta eccellente per chi cerca qualità, prestazioni e comfort in un'unica soluzione. L'offerta del Prime Day le rende ancora più allettanti, permettendo di ottenere un prodotto di alta gamma a un prezzo scontato​​. Non perdete l'occasione di aggiungere questo gioiello tecnologico alla vostra attrezzatura da gaming.

Vedi offerta su Amazon