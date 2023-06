Xbox Game Studios: tutti i giochi annunciati in lavorazione

Senza timore di smentita, la conferenza dell'Xbox Games Showcase 2023 è stata una delle migliori dei tempi recenti – sia perché ha mostrato molti video in-engine, cosa purtroppo non più scontata, sia perché ha alzato ulteriormente il velo su cosa sta bollendo nella pentola di Microsoft e dei suoi Xbox Game Studios.

Sappiamo infatti che il gigante di Redmond da tempo ha iniziato ad acquisire software house per realizzare un suo ambizioso dream team, nella speranza di riuscire a offrire videogiochi che coprissero (bene, possibilmente) i generi tra i più diversi.

Questo, come scrivemmo in un approfondimento di tempo addietro, ha però portato a qualche anno di stallo, perché è necessario che i team abbiano tempo di lavorare alle loro idee e di sfruttare eventualmente le risorse messe a disposizione dal gigante di Redmond. In sintesi: acquistare una software house non significa che da lì a un anno sarà pronta a fare giochi di livello superiore a quelli che realizzava in passato.

Trascorso qualche tempo, però, sembra che le cose stiano iniziando a muoversi a ritmo più sostenuto, al punto che Xbox stessa si aspetta di poter pubblicare con buona frequenza dei giochi first-party. E sono first-party che, ricordiamo, nella sua strategia vanno dal day-one nell'abbonamento Game Pass.

Quali sono, a oggi, gli Xbox Game Studios? E, soprattutto, a quali giochi stanno lavorando? Facciamo il punto per aiutarvi a orientarvi nella line-up Xbox del futuro.

Xbox Game Studios: chi sono?

Prima di tutto, facciamo il punto su quali siano i team che sono effettivamente parte degli Xbox Game Studios. Si tratta, essenzialmente, delle software house first party di Microsoft, che sono state messe in piedi dalla compagnia o acquisite – e non di cui semplicemente il gigante di Redmond si occupa di pubblicare i videogiochi sviluppandoli esternamente.

Fatta la precisazione, gli studi comprendono i seguenti studi, dei quali evidenziamo i giochi passati più noti:

343 Industries Halo Infinite, Halo 5

World's Edge Age of Empires 4

The Coalition Gears

Compulsion Games Contrast, We Happy Few

Double Fine Psychonauts, Brutal Legend

The Initiative

InXile Wasteland 3, Tides of Numenera

Mojang Minecraft

Ninja Theory Hellblade: Senua's Sacrifice

Obsidian Pillars of Eternity, Pentiment, The Outer Worlds, Grounded

Playground Games Forza Horizon

Rare Sea of Thieves

Turn 10 Forza Motorsport

Undead Labs State of Decay

Xbox Game Studios Publishing (sotto questa etichetta rientrano i giochi sviluppati come second party)

A questi si sommano poi tutti i team di ZeniMax Media, di recente acquisita, che costituiscono il nucleo Bethesda Softworks:

Bethesda Game Studios The Elder Scrolls, Fallout

Alpha Dog Games Wraithborne

ZeniMax Online The Elder Scrolls Online

Tango Gameworks The Evil Within, Ghostwire Tokyo, Hi-Fi Rush

id Software Doom

Arkane Studios Dishonored, Prey, Deathloop, Redfall

Machine Games Wolfenstein

Roundhouse Studios.

Come potete vedere, insomma, la lista è decisamente corposa, se pensiamo che tutti questi team stanno lavorando per portare i loro giochi nell'ecosistema Xbox (e su Game Pass, a cui potete abbonarvi su Instant Gaming).

Ma quali giochi sono stati già rivelati dai team interni?

Xbox Game Studios, i giochi già svelati

Di seguito facciamo allora il punto sui giochi che sono stati già confermati come in lavorazione dai diversi team.

Starfield (Bethesda Game Studios)

Ha bisogno di poche presentazioni ed è sicuramente uno dei progetti più ambiziosi di sempre.

E va bene così, perché con Starfield gli autori di The Elder Scrolls e Fallout vogliono prendersi dei rischi, realizzando la fantasia bambina che vive dentro ognuno di noi, di esplorare lo spazio, gli universi, la vita al di là della Terra.

Arriva il 1 settembre e ne abbiamo parlato abbondantemente qui.

Senua's Saga: Hellblade II (Ninja Theory)

Non abbiamo ancora una data d'uscita specifica per Senua's Saga: Hellblade II, ma almeno abbiamo una finestra di lancio per il 2024. Certo, non abbiamo ancora visto il gameplay, ma dei trailer in-engine che ci trasportano nelle atmosfere (anche sonore, chi conosce la saga sa quanto siano importanti) del prossimo viaggio di Senua.

È indubbiamente uno dei progetti più ambiziosi di Microsoft, che con la visione di Ninja Theory vuole presidiare il fronte delle avventure dal forte stampo narrativo che sono molto amate da PlayStation. Vedremo se Senua riuscirà fino alla fine a portare sulle spalle questo peso e a regalare un'avventura indimenticabile.

Avowed (Obsidian Entertainment)

Doveva essere una specie di alternativa a The Elder Scrolls, ma il team di veterani dei giochi di ruolo sembra voler proporre con Avowed anche qualcosa di più: ambientato nell'universo di Pillars of Eternity, il titolo è un RPG in soggettiva dove avremo dalla nostra spade, magie e... pistole.

Lo abbiamo visto per la prima volta da vicino allo Showcase 2023, sappiamo che arriverà nel 2024.

The Outer Worlds 2 (Obsidian Entertainment)

Sempre iperattiva, Obsidian sta lavorando anche a The Outer Worlds 2, che riprenderà le apprezzate meccaniche (e il grande umorismo) del gioco originale, rideclinando a modo suo la formula di Fallout New Vegas che il team ben conosce.

Fable (Playground Games)

Mostratosi per la prima volta davvero nello Showcase del 2023, il titolo ha sicuramente colpito per il suo trailer realizzato in-engine, che dava qualche assaggio di gameplay nel suo montato.

Un Fable che sembra un clamoroso passo in avanti per il franchise: teniamolo d'occhio.

Forza Motorsport (Turn 10)

In vista della release del 10 ottobre, confermata proprio di recente, Forza Motorsport ha sfoggiato fino a ora tutto quello che ci si aspetterebbe da lui, tra automobili in abbondanza e un'attenzione fuori scala per il modello di guida.

South of Midnight (Compulsion Games)

Presentato allo Showcase del 2023, South of Midnight sarà un gioco di avventura ambientato nella parte meridionale degli Stati Uniti.

Come nello stile del team (pensiamo ai due giochi precedenti), sembra proprio che la direzione artistica sia di forte personalità, ma al momento non sappiamo altro.

Clockwork Revolution (inXile)

Ha qualcosina di BioShock nelle atmosfere e nelle scelte stilistiche, ma Clockwork Revolution ha promesso di avere una personalità tutta sua.

Avrà meccaniche ruolistiche e approviamo la scelta degli sviluppatori che, alla domanda «quando esce?», hanno risposto «quando è il momento».

Perfect Dark (The Intiative)

Il ritorno di Perfect Dark è uno dei titoli rimasti per ora nell'ombra. Sembra stia avendo uno sviluppo abbastanza travagliato, anche perché venne definito il primo "AAAA" dell'industria. Vedremo se la ciambella verrà col buco come sperato oppure no.

Coinvolge anche la collaborazione esterna di Crystal Dynamics.

Indiana Jones (MachineGames)

Da qualche tempo gli autori di Wolfenstein hanno confermato di essere al lavoro su un misterioso videogioco dedicato a Indiana Jones.

Al momento, però, non ci è ancora dato saperne di più.

Project: Mara (Ninja Theory)

Insieme a Hellblade, da qualche tempo Ninja Theory porta avanti il misterioso progetto Project: Mara, che dovrebbe affondare le radici nell'horror.

Everwild (Rare)

Mentre continua a supportare il suo Sea of Thieves, Rare sta anche lavorando a Everwild, un'avventura fantasy cooperativa per ora abbastanza avvolta nel mistero.

State of Decay 3 (Undead Labs)

Da quando, nel 2018, il team è andato sotto l'egida di Microsoft, sta lavorando a State of Decay 3.

È da un po' che il gioco survival a tema zombie è sparito dai radar: attendiamo aggiornamenti.

The Elder Scrolls VI (Bethesda Game Studios)

Quando avrà finito con Starfield, il team guidato da Todd Howard passerà a The Elder Scrolls VI, il gioco ruolistico ambientato a Tamriel che dovrà ereditare il successo dell'ultra decennale Skyrim.

Del gioco in sé non sappiamo ancora nulla, a parte che venne presentato con un teaser nel 2018 con l'intento di ribadire che Bethesda avrebbe continuato a lavorare ai suoi franchise più famosi anche con nuovi episodi single player, non solo con i multiplayer online.

Xbox Game Studios: i giochi persistenti

Diversi team stanno inoltre lavorando per il supporto di giochi persistenti già disponibili sul mercato, per cui vengono sviluppati nuovi contenuti e iniziative specifiche. Li vediamo di seguito.

Halo Infinite (343 Industries)

Per 343 Industries, il piano è quello di continuare a lavorare al supporto a lungo termine di Halo Infinite. Microsoft, ovviamente, tiene molto alla sua IP più distintiva e ha bisogno che i giocatori si sentano coinvolti nel suo multiplayer nel lungo corso. È, di fatto, il compito di 343 Industries.

Minecraft (Mojang)

Sempre popolarissimo, Minecraft di tanto in tanto si aggiorna con iniziative speciali e update. Mojang, ovviamente, ci si dedica anima e corpo.

Sea of Thieves (Rare)

Il titolo online piratesco di casa Rare ha trovato un suo grande zoccolo duro e continua a venire aggiornato con contenuti e cross-over costanti.

Fallout 76 (Bethesda Game Studios)

Il MMORPG di casa Bethesda, dopo un debutto davvero problematico, ha trovato la sua strada e continua a ricevere espansioni.

The Elder Scrolls Online (ZeniMax Online)

Anche il MMORPG The Elder Scrolls Online, che praticamente mescola Ultima alla saga ruolistica di Bethesda, è una costante nei servizi di casa Bethesda Softworks. Continua a ricevere espansioni e a proporre nuove avventure su base periodica costante.

Gli Xbox Game Studios dai giochi misteriosi

Al momento, ci sono ancora dei team che non sappiamo a cosa stiano lavorando per il futuro e quali siano i loro prossimi progetti – sia perché hanno visto il lancio da poco dei giochi a cui si dedicavano, sia perché stanno lavorando da tempo a qualcosa che non è stato ancora annunciato.

Questi includono:

Alpha Dog Games

Arkane Studios

Double Fine

id Software

Roundhouse Studios

Tango Gameworks

The Coalition

World's Edge

Aggiorneremo periodicamente questo articolo per fare il punto su tutti i giochi degli Xbox Game Studios in lavorazione.