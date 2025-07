In una settimana difficile per l’intera divisione gaming di Microsoft, una notizia porta un po’ di sollievo ai fan di Hideo Kojima: OD, l’enigmatico progetto nato dalla collaborazione con Xbox e il regista Jordan Peele, è ancora ufficialmente in sviluppo.

Nonostante le pesanti ristrutturazioni interne — che hanno comportato il licenziamento di circa 9.000 dipendenti, centinaia dei quali solo nel ramo Xbox — il titolo di Kojima non è stato cancellato.

La notizia arriva direttamente da Jez Corden di Windows Central, secondo cui Microsoft ha sacrificato numerosi progetti per finanziare un colossale investimento da 80 miliardi di dollari nell’infrastruttura AI.

Tra i giochi cancellati figurano Perfect Dark, con la chiusura dello studio The Initiative, il misterioso Everwild di Rare e persino un nuovo MMORPG di ZeniMax Online Studios, nonostante il favore personale di Phil Spencer. ù

Ma OD, il titolo horror psicologico che vede la collaborazione tra il papà di Death Stranding (che trovate su Amazon) e Jordan Peele, resiste. Kojima stesso aveva annunciato l’ambizioso progetto durante i The Game Awards 2023, descrivendolo come un esperimento tra cinema e videogioco, fortemente basato sul cloud gaming e su una struttura narrativa non convenzionale.

Tra il caos e i licenziamenti, sapere che OD è ancora in lavorazione rappresenta un piccolo spiraglio di luce per i fan delle produzioni visionarie.

Il connubio tra Kojima e Peele ha il potenziale per ridefinire i confini del videogioco narrativo, e l'idea che Microsoft abbia scelto di mantenerlo in vita, nonostante i tagli brutali, suggerisce quanto creda nel progetto.

Resta da vedere se sopravviverà fino al lancio (il quale è in ogni caso ancora parecchio lontano): ma per ora, possiamo ancora sognare.

Nel mentre, l'entusiasmo per il recente Death Stranding 2: On the Beach e il continuo impegno dello studio testimoniano la determinazione di Kojima nel mantenere la qualità e l'originalità dei suoi giochi, che poco non è.