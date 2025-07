Capcom torna a sorprendere i fan con un annuncio inaspettato: Resident Evil: Survival Unit.

Si tratta di uno nuovo spin-off strategico in tempo reale per dispositivi mobili, sviluppato in collaborazione con Aniplex e Joycity, e supervisionato da Shinji Hashimoto, storico produttore di Kingdom Hearts.

Il gioco approderà su iOS e Android in Nord America, Europa, Giappone, Corea del Sud e altri territori asiatici.

Questa volta, l’universo di Resident Evil (che trovate su Amazon) si reinventa ancora una volta, offrendo una prospettiva completamente nuova: Survival Unit promette di fondere l’atmosfera del survival horror con la profondità tattica di uno strategico, pensato sia per chi conosce il franchise da decenni, sia per chi si avvicina per la prima volta.

Il progetto, fortemente supportato da Capcom, punta a espandere l’identità del brand su una piattaforma ormai centrale come quella mobile.

La direzione artistica e l’ambientazione restano ancorate al DNA della saga, ma con dinamiche di gioco in tempo reale che strizzano l’occhio a titoli più accessibili ma comunque profondi.

L’appuntamento per saperne di più è fissato per il 10 luglio alle 23:59, quando si terrà una presentazione online ufficiale.

La promessa? Offrire “una nuova visione per l’iconico franchise”. La curiosità è alta: riuscirà Resident Evil a conquistare anche il mondo della strategia mobile?

Personalmente, l’idea di vedere RE trasformarsi in uno strategico in tempo reale mi incuriosisce ma mi lascia anche un po’ perplesso.

Se da un lato apprezzo il coraggio di Capcom nel voler esplorare nuovi territori – soprattutto su mobile, dove il franchise è sempre stato marginale – dall’altro temo che l’atmosfera e la tensione tipiche della saga possano perdersi in un gameplay troppo distante dalle sue radici.

Tuttavia, il coinvolgimento di nomi come Hashimoto e lo stile narrativo che Aniplex sa costruire lasciano sperare in qualcosa di più che un semplice prodotto commerciale. Aspettiamo il 10 luglio con una sana dose di scetticismo… e un pizzico di speranza (come quella che hanno i fan verso RE 1 Remake).