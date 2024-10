Prenota oggi il set LEGO Marvel X-Men: The X-Mansion e costruisci un pezzo di storia dei supereroi!

Se siete appassionati del mondo LEGO e dei supereroi Marvel, è arrivato il momento di segnare una data sul vostro calendario: il 4 novembre 2024. In questo giorno, il tanto atteso set LEGO Marvel X-Men: The X-Mansion sarà finalmente disponibile per l'acquisto. Il set è già prenotabile sul LEGO Store al prezzo di 329,99€, un'opportunità imperdibile per i fan adulti dei mutanti e per i collezionisti di set LEGO di grande complessità.

Prenotalo su LEGO Store

Set LEGO X-Men: X-Mansion, perché acquistarlo?

Con ben 3.093 pezzi, il set permette di costruire una fedele riproduzione della celebre X-Mansion, conosciuta come Xavier Institute for Higher Learning, un luogo iconico nelle storie degli X-Men. Questo modello a due livelli misura 40 cm di larghezza e include anche la figura di una Sentinella costruibile. Gli appassionati riconosceranno subito la cura dei dettagli nel set, che comprende anche 10 minifigure dei personaggi più iconici della serie: Professor X, Wolverine, Jean Grey, Ciclope, Tempesta, Gambit, Rogue, Uomo Ghiaccio, Alfiere e Magneto. Queste figure, in particolare, sono perfette per ricreare scene classiche delle avventure dei mutanti.

La X-Mansion non è solo un semplice edificio; i vari ambienti all'interno raccontano tutta la storia dei supereroi mutanti. Al piano superiore troverete il laboratorio del Professor X, la camera da letto di Wolverine e una sala medica, mentre al piano terra potrete esplorare l'atrio, l'aula e la biblioteca. A sinistra della villa, si apre la celebre Danger Room, dotata di pareti riconfigurabili e accessori interattivi, per offrire infinite possibilità di allenamento per i vostri X-Men.

Per chi cerca un progetto di costruzione gratificante e immersivo, questo set fa parte della linea LEGO per adulti, offrendo un'esperienza creativa unica. L'intero modello è ricco di dettagli, come Cerebro, e include elementi dinamici come il tetto esplosivo, che si apre tramite un interruttore nascosto.

Questa magnifica riproduzione non è solo un'opera da costruire, ma anche un pezzo da collezione che arricchirà ogni collezione di LEGO Marvel. Non perdete l’occasione di prenotarlo oggi stesso e vivere un’esperienza di costruzione senza pari!

Prenotalo su LEGO Store