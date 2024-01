Powerline TP-Link PG1200 KIT a un SUPER prezzo!

Avete bisogno di migliorare la connettività della vostra casa e state cercando una soluzione: potreste trovarla in TP-Link PG1200, il kit Powerlin G.hn1200 di nuova generazione che vi permette di rimanere sempre connessi in ogni angolo della vostra abitazione. E che ora potete acquistare spendendo solo 59,99€, rispetto ai 64,99€ normalmente previsti.

TP-Link PG1200, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati della tecnologia e coloro che cercano una soluzione per estendere la propria rete domestica senza rinunciare alla stabilità e alla velocità, il nuovo TP-Link PG1200 KIT Powerline G.hn1200 si rivela la scelta ideale: incontra le esigenze di chi desidera connettere dispositivi come Smart TV, PC Desktop e console di gioco ovunque nella propria abitazione, godendo di prestazioni di alto livello. La tecnologia G.hn Wave2 SISO garantisce una trasmissione dati veloce e affidabile, ideale per lo streaming 8K e i giochi senza input lag, anche oltre le barriere architettoniche.

Non si parla solo di chi videogiochi: anche chi lavora da casa e magari ha un ufficio lontano dal router apprezzerà la facilità di setup. Con il Plug & Play e la portata fino a 300 metri sul cablaggio elettrico, l'installazione è immediata e libera dall'esigenza di interventi tecnici – con, peraltro, una utile funzione di power saving, che vi permette di risparmi sui consumi (fino all'85%).

Se cercate una soluzione semplice ed efficace per portare Internet in ogni angolo della vostra casa, senza interventi invasivi o opere murarie, il PG1200 KIT è la scelta ideale. Estendete facilmente la vostra rete con un sistema plug & play, ideale anche per chi non è troppo agile con apparecchiature di questo tipo.

Iscriviti ora ad Amazon Prime!

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!