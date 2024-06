Pictionary a soli 24€ per ore di risate e creatività!

Se amate i giochi da tavolo non dovete perdere il classico e intramontabile Pictionary, ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di 23,70€ invece di 36,99€, offrendovi uno sconto del 36%! Questo gioco, perfetto per serate in famiglia e con gli amici, vi permette di cimentarvi in divertenti sfide di disegno dove non è necessario essere degli artisti. La confezione include tutto il necessario per dar vita a partite spassose: pennarelli cancellabili, lavagnette e indizi aggiornati sia per adulti che per bambini. Pictionary promette risate assicurate e momenti indimenticabili per giocatori a partire dagli 8 anni in su.

Pictionary, chi dovrebbe acquistarlo?

Pictionary è il gioco perfetto per chi desidera trascorrere serate divertenti e piene di risate con amici o familiari. Non è necessario essere degli artisti nati per giocare; anzi, le capacità artistiche limitate possono aggiungere un ulteriore elemento di divertimento e sfida. Considerato un classico dal 1985, Pictionary soddisfa l'esigenza di intrattenimento di tutte le età, grazie ai due livelli di indizi pensati sia per gli adulti che per i bambini.

Con 120 indizi per gli adulti e 80 per i bambini, insieme alle lavagnette cancellabili e pennarelli inclusi, le vostre serate in casa si trasformeranno in veri e propri tornei di disegno, dove colpi di genio e risate saranno assicurati. Tutte queste componenti rendono Pictionary il gioco perfetto per ogni serata in famiglia o tra amici, assicurando divertimento indipendentemente dall'età dei partecipanti.

