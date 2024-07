OFFERTA PRIME DAY: Avatar: Frontiers of Pandora SOLI 39,99€!

Il Prime Day 2024 è finalmente arrivato, e con esso una lunga serie di offerte dedicate agli abbonati Prime. Tra queste, spiccano tante promozioni sui videogiochi. Per esempio, oggi potete risparmiare sull'acquisto della Limited Edition di Avatar: Frontiers of Pandora per PS5, in offerta su Amazon a soli 39,99€ invece di 79,99€! Immergetevi nel mondo di Pandora e godetevi i pacchetti Erede di due mondi e Cacciatore Sarentu, che includono oggetti estetici, set cosmitici e skin per le vostre armi. Acquistatelo ora per risparmiare il 33% sul prezzo di listino!

Limited Edition di Avatar: Frontiers of Pandora per PS5, chi dovrebbe acquistarla?

Avatar: Frontiers of Pandora è il gioco perfetto per chi ha sempre sognato di volare sui cieli di Pandora a cavallo della propria banshee e di esplorare un vasto universo di gioco. L'edizione limitata offerta da Amazon è un vero gioiello per i fan della serie, ricca di sorprese e contenuti speciali. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, il gioco permette di personalizzare il proprio personaggio e di potenziarlo nel corso dell'avventura. Se amate i giochi in single player o le avventure in co-op multigiocatore, acquistare Avatar: Frontiers of Pandora sarà una scelta eccellente.

Avatar: Frontiers of Pandora per PS5 offre un'esperienza immersiva che trasporta il giocatore nel vibrante mondo di Pandora. Acquistando la Limited Edition, il gioco si arricchisce ulteriormente grazie a vari pacchetti esclusivi, ricchi di oggetti estetici, skin per le armi e molto altro, il tutto a un prezzo davvero conveniente.

Offerto al prezzo speciale di 39,99€, Avatar: Frontiers of Pandora rappresenta un'acquisto consigliato per tutti gli appassionati dell'universo creato da James Cameron e per i giocatori alla ricerca di un'avventura single player coinvolgente o di un'esperienza online cooperativa. Con una trama avvincente, gameplay innovativo e il fascino inesauribile di Pandora, il gioco regala ore di immersione totale in un mondo magico.

