La tastiera Logitech MX Mini ora a PREZZO TOP: -40%!

Non è mai facile coniugare stile, comodità di trasporto e funzionalità, eppure la Logitech MX Keys Mini è una tastiera che riesce a mescolare tutti questi ingredienti e a restituire un risultato di alto livello: parliamo di una super-portatile di casa Logitech, che potete infilare nel vostro zaino con la certezza di portare con voi tutto quello di cui avete bisogno da una tastiera. E ora, grazie allo sconto lanciato su Amazon, avete la possibilità di acquistarla risparmiando il 40%, pagandola solamente 77,89€! Ma perché dovreste farlo? Vediamolo insieme.

Logitech MX Keys Mini, chi dovrebbe acquistarla?

Le tastiere Logitech hanno bisogno di poche presentazioni e rientrano di diritto tra le migliori che potete portare a casa per completare la vostra postazione da lavoro. La particolarità della MX Keys Mini, però, è il suo corpo compatto e ridottissimo: con un design minimale, riesce ad adattarsi a tantissimi dispositivi ed è compatibile con Windows, Mac, Linux e Android. Inoltre, è dotata di pulsanti retroilluminati, che la rendono ideale anche per l'utilizzo al buio e che uniscono così alla bellezza del design anche l'immediatezza d'uso.

Essendo leggerissima (pesa solo 506 grammi) eppure resistente e solida, la tastiera è perfetta per chi è in sempre movimento e lavora in smart working, come i nomadi digitali che hanno bisogno di una periferica poco ingombrante ma affidabile. La sua batteria permette inoltre di avere fino a cinque mesi di autonomia disattivando la retroilluminazione: zero preoccupazioni e tante ore di utilizzo. E se siete tra coloro che lavorano su diversi dispositivi, la MX Keys Mini di Logitech è dotata di funzione Easy-Switch, che vi permette di passare rapidamente da un device all'altro senza il bisogno di nessuna riconfigurazione.

Con il suo raggio d'azione wireless fino a 10 metri, parliamo insomma di una tastiera ad alta tecnologia nonostante il suo corpo ridottissimo, compagna ideale di chi ha bisogno di una soluzione facile da trasportare ma che non comporti rinunce in termini di funzionalità. Considerando che ora costa solo 77,89€, il risparmio rispetto ai 129€ di listino è altissimo e arriva ad addirittura il 40% di sconto.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!