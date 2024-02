Console portatile retrogame Capcom con 12 giochi inclusi CROLLA a soli 55€! IMPERDIBILE!

La Blaze Evercade Capcom Super Pocket è una console portatile dedicata ai fan dei videogiochi retrò, impreziosita da 12 giochi arcade classici di Capcom già installati, tra cui potete trovare perle come Street Fighter II: Hyper Fighting, Final Fight, 1943, Strider e Ghouls'n Ghosts. Ideata per chi ama il retrogaming, questa console assicura più di 4 ore di gioco con una singola carica e si dimostra compatibile con oltre 35 cartucce Evercade, permettendovi di accedere a una libreria di oltre 350 titoli. Adesso è disponibile su Amazon al prezzo di soli 55,60€!

Console portatile Blaze Evercade Capcom Super Pocket, chi dovrebbe acquistarla?

Questa console è un vero tesoro per gli amanti del gaming d'epoca e per chi vuole riscoprire il fascino delle vecchie sale giochi. Grazie ai 12 giochi di Capcom preinstallati, come i celebri Street Fighter II: Hyper Fighting, Final Fight, 1943, Strider, e Ghouls'n Ghosts, la Blaze Evercade Capcom Super Pocket vi fa rivivere gli anni d'oro del gaming. La possibilità di espandere la propria collezione con oltre 35 cartucce Evercade trasforma la console in un investimento duraturo, capace di offrire un catalogo di oltre 350 giochi. La funzionalità di ricarica USB-C garantisce lunghe sessioni di gioco, con oltre 4 ore di durata della batteria.

Con una vasta gamma di cartucce Evercade compatibili, che includono collezioni di titoli storici come Atari Collection 2, Namco Museum Collection 1 e Technos Arcade 1, questa console vi offre l'opportunità di arricchire immediatamente la vostra raccolta con classici quali Millipede, Pac-Man e Double Dragon 2. Perfetta per chi cerca un modo conveniente e versatile per godersi i giochi retrò ovunque, questa console è l'ideale sia per i nostalgici che per i nuovi esploratori del mondo videoludico.

Offerta a 55,60€, la Blaze Evercade Capcom Super Pocket è un'occasione imperdibile per chi desidera immergersi nelle atmosfere nostalgiche dei giochi arcade mantenendo al contempo le comodità offerte dalla tecnologia odierna. Con una ricca selezione di giochi e la possibilità di ampliare ulteriormente la libreria, rappresenta una scelta consigliata per gli appassionati di retrogaming e per chiunque voglia scoprire o riscoprire i classici che hanno segnato la storia dei videogiochi.

