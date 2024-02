Mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 26%!

Per gli appassionati di gaming alla ricerca della massima leggerezza e precisione, il mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED è l'opzione perfetta. Ora disponibile su Amazon a soli 132,53€, rispetto al prezzo originale di 179€, vi permette di risparmiare un notevole 26%. Questo mouse è progettato per i veri campioni, con migliorie che includono un polling rate fino a 2K e piedini in PTFE a zero additivi per un'esperienza di gioco fluida e precisa. Non perdete l'occasione di elevarvi nel vostro gioco a un prezzo incomparabile.

Mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED è il mouse da gioco wireless ideale per i veri appassionati del gaming professionale che cercano velocità, precisione e leggerezza. Grazie ai tasti ottico-meccanici ibridi LIGHTFORCE, offre una reattività senza precedenti, soddisfacendo le esigenze di chi richiede prestazioni di livello competitivo. Il sensore ottico HERO 2, leader del settore, garantisce un tracking superiore a 500 IPS, rendendo ogni movimento fluido e preciso. Inoltre, con i piedini in PTFE a zero additivi, vi garantisce un'esperienza di scorrimento migliorata, ottenendo prestazioni di gioco impeccabili.

Il mouse gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED è un investimento eccellente per chi desidera elevare la propria esperienza di gioco. Con la sua precisione professionale, il sensore avanzato e le prestazioni migliorate, questo mouse garantisce un vantaggio competitivo significativo.

Offerto a 132,53€, rispetto al prezzo originale di 179€, rappresenta un'opportunità imperdibile per ogni appassionato di gaming che non vuole scendere a compromessi sulla qualità e sulla performance. Approfittate ora di questrra fantastica occasione per migliorare la vostra esperienza di gioco!

Vedi offerta su Amazon