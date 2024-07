NordVPN: sconto del 69% ed eSIM Saily da 20GB per viaggiare in sicurezza

Nord VPN si conferma come leader nel settore della privacy online, arricchendo la propria offerta con la eSIM di Saily. Questa novità rende il servizio ancora più interessante, soprattutto per coloro che cercano di risparmiare nel rinnovo della VPN. Grazie a un sconto del 69% sul piano biennale più avanzato, Nord VPN rappresenta una soluzione ideale per navigare in sicurezza in oltre 150 paesi, con l’attivazione della eSIM tramite coupon.

L'offerta eSIM di Saily varia a seconda del piano scelto: il piano Base offre 1GB, il piano Plus 3GB, e il piano Ultimate ben 20GB. Questa gamma di opzioni permette di adattare il servizio alle diverse esigenze degli utenti, garantendo sempre la massima sicurezza nelle connessioni grazie alle avanzate funzionalità della VPN..

Nord VPN, perché abbonarsi?

Nord VPN si distingue per l'innovativa proposta di una eSIM con dati mobili gratuiti, sviluppata in collaborazione con Saily. Questo servizio permette agli utenti di connettersi a Internet in più di 150 paesi senza dover cercare reti Wi-Fi sicure o affrontare costi elevati di roaming. La eSIM si attiva tramite coupon e offre vari pacchetti dati, come indicato in precedenza.

Questa funzionalità è particolarmente vantaggiosa per i viaggiatori e per chi necessita di una connessione affidabile e sicura ovunque si trovi. I benefici includono una connettività globale continua, una maggiore sicurezza rispetto alle vulnerabili reti Wi-Fi pubbliche e un notevole risparmio sui costi di roaming internazionale, un aspetto cruciale soprattutto durante i viaggi estivi.

La possibilità di scegliere tra diversi piani dati rende Nord VPN una soluzione flessibile e conveniente per tutti i suoi utenti. Oltre ai vantaggi tradizionali di Nord VPN, come la protezione della privacy online e l'accesso a una rete sicura, la nuova offerta con eSIM di Saily arricchisce ulteriormente l'esperienza utente, garantendo un servizio completo e di alta qualità.

Da un punto di vista professionale e tenendo conto delle esigenze attuali di sicurezza e privacy online, questa promozione di Nord VPN si presenta come una soluzione estremamente conveniente e versatile, adatta a un vasto pubblico. È un'opportunità da cogliere per tutti coloro che desiderano navigare in modo sicuro, privato e senza restrizioni.

Con questa offerta speciale, Nord VPN si conferma come una delle opzioni più vantaggiose per chi è in cerca di una VPN che sia sia affidabile che efficace, ora disponibile ad un prezzo competitivo.

