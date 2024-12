Non crederai ai tuoi occhi: Samsung Odyssey Ark oggi a un PREZZO SHOCK! -61%

Portate il vostro setup gaming a un livello superiore con il Samsung Odyssey Ark, ora disponibile a soli 1.183,64€, con un impressionante sconto del 61% rispetto al prezzo consigliato di 2.999€. Questo monitor gaming curvo da 55’’ con curvatura 1000R offre un’esperienza visiva immersiva senza precedenti, ideale per chi desidera immergersi completamente nei propri giochi preferiti. La risoluzione UHD 4K (3840x2160 pixel), unita alla tecnologia Quantum Mini LED, garantisce immagini straordinariamente dettagliate e colori vividi.

La modalità Cockpit Mode rivoluziona il modo di vivere il gaming, permettendovi di ruotare lo schermo in verticale e regolare altezza e inclinazione per un comfort ottimale. L’innovativa funzione Eclipse Lighting aggiunge un tocco di stile, illuminando l’ambiente per un’atmosfera ancora più coinvolgente. Inoltre, con una frequenza di aggiornamento di 165Hz e un tempo di risposta di 1ms, ogni azione sarà fluida e priva di ritardi, grazie al supporto di AMD FreeSync Premium Pro che elimina effetti come il tearing e il lag.

Non è solo un monitor, ma un vero e proprio hub per il gaming. Grazie al Gaming Hub, avrete accesso diretto ai principali servizi di streaming e alle console senza necessità di download. L’Ark Dial, il controller solare dedicato, vi consente di regolare impostazioni avanzate come la modalità Multi View e la Game Bar, offrendovi un controllo totale e intuitivo delle vostre sessioni di gioco.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica per migliorare la vostra postazione. Con uno sconto del 61%, Samsung Odyssey Ark è la scelta definitiva per i gamer più esigenti. Approfittatene subito e portate a casa un monitor che vi farà godere al meglio qualsiasi titolo!