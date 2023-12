Il Natale, si sa, è il periodo migliore dell'anno per stare a casa in compagnia dei propri cari o amici. Non è difficile, quindi, ritrovarsi insieme a casa davanti ad una TV sia guardando serie, programmi, documentari o film, che, ovviamente, giocando.

Una TV è sempre utile e potrebbe essere quindi un gradito regalo da fare ai più svariati tipi di persone e, nel caso questo sia il vostro intento, questo articolo vi sarà certamente d'aiuto per avere qualche spunto a riguardo.

Le migliori TV da regalare a Natale

Samsung Neo QLED QN900A

Per chi pensa già al futuro

Sappiamo che si tratta di una proposta piuttosto impegnativa a livello monetario, ma se potete permettervi di fare un regalo consistente ad una persona importante che possa garantirgli pieno supporto alle più moderne tecnologie ed essere già pronto al formato 8K, la scelta non può che ricadere sulla nuovissima serie Neo QLED QN900A di Samsung. La risoluzione del pannello è ben 8K, offrendo una nitidezza assoluta ed un numero di pixel quattro volte maggiore rispetto al 4K, mentre il processore Neo Quantum 8K con supporto all'Intelligenza Artificiale si occuperà di riscalare le fonti a risoluzione più bassa, offrendo al contempo un risultato assolutamente realistico, grazie alle sue 16 reti neurali. Il sistema di retroilluminazione all'avanguardia consente di raggiungere una resa cromatica più ricca ed accurata ed un contrasto più profondo con dettagli nitidi, definendo un vero e proprio nuovo standard con Quantum HDR 64X. Per quanto riguarda le ottimizzazioni inerenti ai videogiocatori troviamo il supporto alle tecnologie Extra Motion Clarity, per ridurre aloni ed effetto mosso nelle scene ad alta velocità, e Freesync Premium Pro, il quale riduce i problemi di tearing e stuttering. Il numero di porte presenti è più adeguato alle esigenze di qualsiasi utente, in quanto troviamo tre HDMI 2.0 ed una HDMI 2.1 con supporto a VRR, ALLM, HDR 10, HDR 10+ e HLG. Anche l’occhio vuole la sua parte e, grazie al suo “Infinity Screen“, il bordo è quasi invisibile e la cornice ultrasottile elimina qualsiasi tipo di distrazione e regala un’esperienza di visione totalmente immersiva.

LG OLED Serie G3

Per chi vuole neri assoluti

La linea di smart TV LG OLED G6 rappresenta un punto di riferimento per gli amanti dei videogiochi, grazie alla sua combinazione impeccabile di stile, innovazione e performance. Dotata di tecnologia OLED che permette l'autoilluminazione dei pixel, questa serie offre neri intensi e colori vivaci, creando un'immagine 4K Ultra HD nitida e visivamente realistica. Un aspetto cruciale è la bassa latenza, essenziale per giocatori che richiedono risposte immediate ai comandi, migliorata ulteriormente dalle porte HDMI 2.1 che supportano refresh rate fino a 120Hz in 4K, per un'esperienza di gioco fluida e veloce. Funzionalità come il VRR (Variable Refresh Rate) e l'ALLM (Auto Low Latency Mode), unitamente alla compatibilità con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync, ottimizzano ulteriormente l'esperienza ludica, eliminando problemi di sfarfallio e tearing dell'immagine. L'audio Dolby Atmos completa l'esperienza con un suono tridimensionale immersivo. Il design elegante e minimalista si adatta perfettamente a ogni spazio, facendo della serie G6 non solo una straordinaria piattaforma di gioco, ma anche un elemento d'arredo di classe.

Philips OLED 718

Ideale per vuole un'esperienza immersiva

La serie di smart TV Philips OLED 718 si caratterizza per la sua tecnologia all'avanguardia e la qualità dell'immagine. Ogni modello è dotato di un pannello OLED WRGB, noto per la sua capacità di autoilluminare i pixel, offrendo neri profondi e colori vivaci. La risoluzione è 4K Ultra HD, garantendo un'immagine di alta qualità e nitidezza. Una caratteristica distintiva di questi televisori è la tecnologia Ambilight, che proietta luci sulle pareti circostanti, creando un'atmosfera immersiva durante la visione. Inoltre, supportano Dolby Vision e Dolby Atmos, migliorando ulteriormente l'esperienza visiva e sonor​​​​a. Questi modelli offrono inoltre l'accesso a varie app e servizi di streaming, oltre a essere compatibili con l'assistente vocale Google, che facilita la navigazione e l'utilizzo delle varie funzionalit​​​à.

Samsung Lifestyle TV The Frame

Per gli amanti dei design minimalisti

Immaginate un televisore che non è solo un dispositivo per guardare i vostri programmi preferiti, ma anche un elemento d'arredo che si integra perfettamente nella vostra casa. Questa è l'essenza della Samsung Lifestyle TV The Frame. Con il suo design che ricorda una cornice d'arte, The Frame si trasforma in un elegante quadro quando non è in uso, mostrando opere d'arte o le vostre foto personali. È come avere una galleria d'arte nel proprio soggiorno. Oltre al suo aspetto estetico, The Frame è dotato della tecnologia QLED, il che significa che ogni scena viene riprodotta con colori vivaci e dettagli nitidi, rendendo l'esperienza visiva davvero immersiva. E grazie al suo display opaco, i riflessi sono ridotti, quindi potete godervi i vostri film e serie TV preferiti anche in una stanza luminosa. Come una moderna Smart TV, The Frame offre tutte le funzionalità che ci si aspetterebbe: accesso a app di streaming, compatibilità con assistenti vocali come Google Assistant, e molto altro. Insomma, Samsung The Frame unisce l'arte della tecnologia con lo stile della vita moderna, offrendo sia una superba qualità dell'immagine sia un tocco artistico per la vostra casa.

Hisense E7HQ

Grande qualità e flessibilità a prezzo ridotto

Le smart TV della serie E7HQ di Hisense, una multinazionale cinese che ha recentemente iniziato a guadagnare popolarità in Europa, rappresentano una soluzione perfetta per chi ha spazi limitati (disponibili anche in versione da 43") e cerca un prodotto con un ottimo equilibrio tra qualità e prezzo. Queste TV si distinguono per il loro design contemporaneo e sono dotate di un pannello QLED con risoluzione 4K. Supportano inoltre una varietà di tecnologie come HDR, HDR10+, HLG e Dolby Vision, garantendo così un'esperienza visiva di qualità superiore. Grazie alla tecnologia AI Picture e alla modalità gaming, la qualità audiovisiva delle Hisense E7HQ è costantemente ottimizzata per offrire il meglio dai contenuti visualizzati. Queste smart TV operano con il sistema Vidaa U5.0, che si distingue per la sua velocità ed efficienza. Anche se inizialmente non offriva la stessa ampia gamma di applicazioni disponibili su sistemi operativi più consolidati come Tidal e WebOS, il Vidaa U5.0 ha mostrato notevoli miglioramenti nel tempo.