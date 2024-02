DOPPIO SCONTO su Nintendo Switch OLED! Lo puoi avere a soli 280€!

Soddisfate il vostro desiderio di gioco con la console Nintendo Switch OLED, ora disponibile su eBay a un prezzo straordinario. Affrettatevi: utilizzando il coupon "CASA24", potrete approfittare di un imperdibile sconto aggiuntivo del 10%! Il prezzo originale di €349,99 scende a soli €280,80, garantendovi un risparmio davvero sostanziale.

Nintendo Switch OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati di gaming che anelano a un'esperienza di gioco vivida e coinvolgente, la nuova Nintendo Switch OLED con schermo da 7 pollici rappresenta la scelta ideale. Grazie all'esclusivo display OLED, i colori risultano più intensi e il contrasto più elevato, offrendo una qualità visiva senza precedenti che vi catturerà, sia che giochiate in modalità da tavolo sia in modalità portatile.

Non solo per i videogiocatori incalliti, ma anche per chi cerca un intrattenimento versatile "dove, quando e con chi vuoi", il modello OLED della Nintendo Switch con la nuova colorazione bianca è perfetto. Dotata di altoparlanti stereo per un'audio di qualità e di una memoria interna di 64 GB, questa console è stata concepita per chi non si accontenta del secondo posto. E se desiderate una connessione stabile durante le sfide online, la porta LAN integrata nella dock sarà la vostra alleata.

Acquistando la console Nintendo Switch OLED, vi regalerete momenti di gioco indimenticabili, dove e quando desiderate. Con le sue funzionalità ottimizzate e la memoria interna di 64 GB, è la scelta ideale per tutti gli appassionati. E con uno sconto esclusivo del 10% utilizzando il coupon "CASA24", potrete averla a soli €280,80 rispetto al prezzo originale di €349,99. Una fantastica opportunità per aggiungere alla vostra collezione l'innovazione e il divertimento di Nintendo Switch OLED.

N.B.: Inserite il codice sconto CASA24 in fase di checkout per ottenere lo sconto aggiuntivo del 10%!

Vedi offerta su eBay

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!