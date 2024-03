Naruto X Boruto UNS Connection Collection Edition, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 19%!

Le Offerte di Primavera di Amazon sono ufficialmente iniziate e, fino al 25 marzo, sarà possibile beneficiare di straordinarie opportunità di acquisto su un'ampia selezione di prodotti di ogni categoria disponibile sul marketplace. Tra i tanti articoli oggi in sconto, vi segnaliamo la Collector's Edition di Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection per Sony Playstation 4 è ora disponibile a un prezzo eccezionale di 99,90€, ribassato da quello più basso recente di 123,82€, con un risparmio del 19%. Questa edizione speciale offre tutto quello che un fan appassionato potrebbe desiderare, a un costo davvero vantaggioso!

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection Collector Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa edizione speciale, arricchita da contenuti unici come il gioco completo, una scatola da collezione, una copertina reversibile esclusiva, una Steelbook e un set di figurine speciali di Naruto e Sasuke, è perfetta per i collezionisti e gli appassionati più devoti. Questa versione è ideale per chi vuole immergersi completamente nel mondo creato da Masashi Kishimoto, grazie alla presenza di oltre 130 personaggi, tra cui nuove aggiunte come Ashura e Indra Ootsutsuki, nonché i protagonisti della serie Boruto, offrendo una vasta gamma di possibilità per sfide entusiasmanti.

Il gioco è progettato per soddisfare coloro che cercano un'esperienza di gioco innovativa, introducendo una modalità di controllo semplificata che facilita l'azione di gioco rendendola più diretta e naturale. Tale modalità consente di realizzare con facilità combinazioni di mosse e tattiche di combattimento, rendendo il gioco accessibile sia ai principianti che ai veterani del genere. Inoltre, il titolo offre l'opportunità di rivivere i momenti iconici della saga, dall'infanzia di Naruto fino alla sua battaglia finale, consentendo ai giocatori di immergersi negli eventi più significativi della serie e avvicinare i fan al cuore dell'epica narrazione di Naruto e Boruto.

Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection rappresenta un acquisto imprescindibile per i seguaci dell'universo di Naruto, proponendo un'esperienza di gioco profonda e coinvolgente, oltre a pezzi da collezione di grande valore. L'offerta speciale a 99,90€, ridotto da 149,99€, la rende un'opportunità eccezionale per chi vuole immergersi a fondo nel mondo dei ninja più celebri degli anime, arricchendo la propria collezione con esclusivi contenuti aggiuntivi.

