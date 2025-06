MegaHouse, in collaborazione con Alter, ha ufficialmente aperto i preordini della nuova statua dedicata a Trafalgar D. Water Law, uno dei personaggi più carismatici e amati del mondo di One Piece. L’imponente scultura fa parte della prestigiosa linea Portrait of Pirates A-Maximum, una delle più esclusive del catalogo MegaHouse, pensata per offrire ai collezionisti figure di altissimo livello qualitativo. Questa nuova uscita è stata realizzata in occasione del 20º anniversario della linea P.O.P., un traguardo importante che viene celebrato con un prodotto spettacolare sotto ogni punto di vista.

Trafalgar Law Portrait of Pirates - Megahouse

La statua è frutto della collaborazione tra due nomi ben noti nel settore: MAS, uno degli scultori più talentuosi nel panorama giapponese, e Andou Keiji, apprezzato per la sua maestria nella pittura e nella resa cromatica. Realizzata in PVC e ABS, la figure si distingue per la cura meticolosa dei dettagli, dalle espressioni facciali al dinamismo della posa, fino agli effetti speciali che riproducono i poteri di Law in azione.

Trafalgar Law è raffigurato in una posa altamente dinamica, pronto a sferrare un attacco con la sua iconica katana Kikoku. L’effetto visivo è amplificato dalla presenza di numerosi elementi in resina traslucida azzurro-bluastra, che simulano l’energia sprigionata dal frutto Ope Ope no Mi, uno dei poteri più riconoscibili dell’intera serie. Il mantello che si muove al vento, la texture del cappotto imbottito, i dettagli delle pieghe dei pantaloni e la base rocciosa completano una composizione visiva di grande impatto.

Le dimensioni della statua ne accentuano ulteriormente il valore: si parla infatti di circa 27 cm in altezza e 35 cm in larghezza, rendendola una presenza importante all’interno di qualsiasi esposizione. Non si tratta quindi solo di una figure da scaffale, ma di un vero e proprio pezzo da esposizione, pensato per i fan più appassionati e per chi desidera valorizzare la propria collezione con un prodotto premium.

Prezzo e data di uscita

Il prezzo indicativo è di 320,00 euro, con distribuzione prevista anche sul mercato italiano grazie a Cosmic Group, il distributore ufficiale di MegaHouse in Italia. La data di uscita è fissata per luglio 2026, lasciando così il tempo necessario per pianificare l’acquisto o il preordine da parte dei collezionisti.