MSI Raider con RTX 4080 oggi con sconto clamoroso -741€

Esistono notebook da gaming potenti, e poi ci sono quelli che vi lasciano a bocca aperta ogni volta che li utilizzate. L'MSI Raider GE78 HX appartiene decisamente a questa seconda categoria. E oggi, su Amazon, c'è un'opportunità interessante per chi cerca prestazioni eccellenti a un prezzo scontato: la versione con RTX 4080 e processore Intel i9-14900HX è disponibile con uno sconto di 740€, il che significa che il prezzo finale è così di 3.158,19€.

MSI Raider GE78 HX, chi dovrebbe acquistarlo?

L'MSI Raider GE78 HX è perfetto per chi desidera prestazioni di alto livello in ogni ambito, con un'attenzione particolare al gaming. Dotato di componenti avanzati come il processore Intel Core i9 14900HX e la GPU GeForce RTX 4080, soddisfa anche i gamer più esigenti, considerando le componenti hardware di ultima generazione. Offre non solo velocità e reattività eccezionali, ma anche una qualità visiva sorprendente grazie al display 17" QHD+ a 240Hz. Inoltre, il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 garantisce prestazioni ottimali anche durante le sessioni di gioco più intense.

La personalizzazione dell'illuminazione, grazie a Mystic Light con design matrix, vi permette anche di sbizzarrirvi nel dare un tocco di colore alla vostra postazione, considerando che è anche presente una barra luminosa frontale per il notebook.

Insomma, considerando lo sconto odierno, se stavate mettendo da parte il vostro budget per comprare un notebook di fascia alta, questa è un'occasione davvero interessante per risparmiare sensibilmente su un autentico top di gamma, che vi permetterà di godervi al massimo anche le uscite videoludiche più recenti e dai requisiti più alti.

