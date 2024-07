Mouse da gaming Corsair M65 RGB ULTRA a 85€: 120 ore di gioco!

Approfittate dell'offerta su Amazon per il mouse da gaming Corsair M65 RGB ULTRA, un alleato di precisione per ogni giocatore. Con una riduzione da 129,99€ a soli 85,49€, otterrete un notevole sconto del 34%. Questo mouse è ideale per gli appassionati di FPS che non vogliono compromessi sulla reattività e la personalizzazione. La sua ergonomia e la durata della batteria fino a 120 ore lo rendono un eccellente compagno di gioco per PC, Mac, PS5, PS4 e Xbox. Non lasciatevi scappare questo mouse da gaming per elevare la vostra esperienza di gioco con prestazioni e stile.

Mouse da gaming Corsair M65 RGB ULTRA, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse da gaming Corsair M65 RGB ULTRA si rivela l'ideale per gli appassionati di videogiochi FPS che cercano un dispositivo all'avanguardia per migliorare le proprie prestazioni. Grazie alla sua elevata precisione, garantita da un sensore ottico MARKSMAN capace di raggiungere i 26.000 DPI e la possibilità di regolazione in intervalli di 1 DPI, questo mouse soddisfa le necessità di chi vuole dominare il campo di battaglia con la massima accuratezza. L'ergonomia e la struttura in alluminio anodizzato, combinata con un sistema di peso personalizzabile, lo rendono comodo e adatto a lunghe sessioni di gioco, evitando affaticamenti e migliorando l'esperienza d'uso.

Visti i suoi 8 pulsanti programmabili e la tecnologia QUICKSTRIKE che minimizza il ritardo dei click, il Corsair M65 RGB ULTRA soddisfa anche i gamer più esigenti che cercano una reattività immediata per avere sempre un passo avanti rispetto agli avversari. La connettività wireless ultraveloce grazie alla tecnologia SLIPSTREAM, con una latenza inferiore a 1ms, e la durata della batteria fino a 120 ore lo rendono perfetto per chi non vuole preoccuparsi di cavi e ricariche frequenti. Consigliato per giocatori professionisti o semiprofessionisti che necessitano di performance, durabilità e comfort, rappresenta una scelta eccellente che combina qualità e convenienza.

Offerto a 85,49€ rispetto al prezzo originale di 129,99€, il mouse da gaming Corsair M65 RGB ULTRA rappresenta un'opportunità eccezionale per i giocatori alla ricerca di precisione, affidabilità e personalizzazione. Con le sue caratteristiche tecniche avanzate e la capacità di adattarsi a diverse esigenze e preferenze, vi consigliamo questa scelta per migliorare la vostra esperienza di gioco e ottenere un vantaggio competitivo.

