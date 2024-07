Monopoly Ghostbusters a soli 36€ per salvare New York City!

Per gli appassionati di giochi da tavolo e film cult, l'offerta imperdibile di oggi su Amazon è Monopoly Ghostbusters. Questa edizione speciale vi immerge nell'atmosfera avvincente dei Ghostbusters, con pedine, immagini e temi tratti dal film originale del 1984 di Ivan Reitman e interpretato da Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis e Ernie Hudson. Adatto a partire dagli 8 anni in su, è il regalo ideale per tutti i fan. Prima proposto a 44,99€, ora è in offerta a soli 36,27€, permettendovi di risparmiare il 19%. Un'occasione da non perdere per aggiungere una dose di avventura soprannaturale alle vostre serate in famiglia o con amici.

Monopoly Ghostbusters, chi dovrebbe acquistarlo?

Monopoly Ghostbusters è la scelta ideale per gli appassionati del famoso film Ghostbusters, grandi e piccini. È perfetto per le persone che cercano un’esperienza di gioco che mescola la tradizione del Monopoly con la tematica unica e affascinante degli Acchiappafantasmi. Grazie alle sue regole personalizzate, comprese le carte Roaming Vapor e la possibilità di combattere contro famosi fantasmi del film come Slimer e l’uomo della pubblicità dei marshmallow, questo gioco offre un twist originale e divertente alla classica formula di Monopoly.

Questa edizione speciale invita i giocatori a immergersi nelle strade di New York City, con l'obiettivo di vincere contratti Ghostbuster e combattere contro spaventose entità soprannaturali per salvare la città. Il gioco include componenti unici come spazi ECTO-1, trappole per fantasmi e unità di contenimento, rendendolo un must per i fan. Inoltre, è l'ideale per le persone che amano collezionare edizioni speciali dei giochi da tavolo, dato che questa versione si presenta con pedine, immagini e temi basati sul film Ghostbusters originale.

Oggi Monopoly Ghostbusters è offerto a 36,27€, rispetto al prezzo originale di 44,99€. È l'opportunità perfetta per aggiungere un tocco di avventura soprannaturale alle serate in famiglia o con gli amici. Questa edizione non solo garantisce ore di divertimento, ma serve anche come un meraviglioso pezzo da collezione per i fan dell'iconico franchise Ghostbusters.

