Monitor Philips 24" FHD a un OTTIMO PREZZO: solo €99,35!

Il monitor Philips 243V7QDSB vi catturerà con il suo design bordo ultra-sottile e la tecnologia IPS per angoli di visione estesi e immagini Full HD vivide. Disponibile ora su Amazon a soli €99,35 anziché €119, con uno sconto imperdibile del 16,5%. Ideale soprattutto per console di vecchia generazione e Nintendo Switch, vanta anche una la ridotta emissione di luce blu, che lo rende l'aggiunta perfetta per la vostra postazione di gioco o lavoro.

Philips 243V7QDSB, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati di tecnologia e i videogamer di vecchia generazione alla ricerca di un'esperienza visiva di qualità senza gravare eccessivamente sul portafogli, il monitor Philips 243V7QDSB si rivela un ottimo alleato. Con il suo display da 24 pollici Full HD e la tecnologia IPS che garantisce colori vivaci e angoli di visione estesi, questo monitor vi catturerà con immagini nitide e fluide, ideali sia per completare la vostra area di lavoro che per immergersi negli scenari avvincenti di giochi su PS4, Xbox One o Nintendo Switch (PS5 e Xbox Series X|S, che mirano al 4K, sarebbero invece un po' sprecate in questo caso). Il tempo di risposta di 4 ms sostiene un'azione dinamica e reattiva, che lo rende ideale per la stragrande maggioranza dei videogiocatori, mentre l'elegante cornice ultra-sottile massimizza lo spazio visivo, rendendolo un elemento di stile sulla vostra scrivania o parete VESA.

Non solo funzionalità, ma anche comfort visivo: l'implementazione della tecnologia Low Blue Light si ricorda dell'importanza della salute oculare dei suoi utenti, riducendo la fatica degli occhi durante lunghe sessioni davanti allo schermo. Tale caratteristica lo rende particolarmente indicato per chi passa molte ore al PC, che sia per lavoro o per divertimento. Disponendo di connessioni VGA, DVI e HDMI, il monitor risulta anche particolarmente versatile.

Perfetto per completare la postazione PC o per accostare a console di vecchia generazione come PS4, Xbox One e Nintendo Switch, il monitor Philips offre un'esperienza visiva dall'ottimo rapporto qualità/prezzo: l'affidabilità dei prodotti Philips è ben nota e il prezzo accessibile permette a molti utenti di portare a casa questa soluzione di qualità senza spendere una cifra eccessiva.

