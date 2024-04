Mini console con 3 giochi a 36€: SCONTO del 20%!

La Gaming Week di Amazon presenta oggi la mini console My Arcade, una vera gemma per gli appassionati del retrogaming, disponibile al prezzo speciale di 35,99€, rispetto al costo originale di 44,74€. Questo significa che potrete approfittarne con uno sconto del 20%! È dotata di un display a colori retroilluminato da 2,75 pollici, del peso di 180 grammi, altoparlanti integrati con controllo del volume e ingresso jack da 3,5 mm. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di rivivere le epiche avventure dei fratelli Bob e Bub, inclusa la famosa saga di Bubble Bobble, attraverso questa console portatile che richiede 4 batterie AA o un cavo micro USB (non incluso).

Mini console con 3 giochi, chi dovrebbe acquistarlo?

La mini console My Arcade è un dispositivo ideale per chi cerca un'esperienza videoludica nostalgica e portatile. Progettata per gli appassionati dei giochi d'epoca, questa console riporta in vita l'emozione dei classici arcade, rendendola perfetta per chi desidera rivivere i giorni gloriosi del gaming o per i nuovi giocatori che vogliono scoprire i titoli che hanno fatto la storia. Con un display a colori retroilluminato di 2,75 pollici, un peso leggero di 180 grammi e altoparlanti integrati per un'esperienza audio completa, offre tutto il necessario per godersi i giochi ovunque si vada. La necessità di 4 batterie AA o di un cavo micro USB per alimentarla ne enfatizza la portabilità, rendendola una grande compagna di viaggio o un eccellente passatempo per momenti di attesa.

Le persone che nutrono una particolare affezione per i giochi classici come "Bubble Bobble", apprezzeranno la possibilità di giocare a titoli leggendari come la versione per NES di "Bubble Bobble", "Rainbow Island" e "Bubble Bobble Part 2". Questa console non è solo un ottimo modo per intrattenersi, ma rappresenta anche un pezzo da collezione per gli amanti della nostalgia. È un'opzione attraente per chi vuole immergersi nei ricordi d'infanzia o introdurre le nuove generazioni ai gioielli del passato videoludico. La mini console è quindi consigliata a chi cerca di abbinare la portabilità con il fascino retrò, offrendo un tocco di storia videoludica tascabile.

questa mini console rappresenta un'ottima occasione per gli amanti dei giochi retrò. Offrendo una combinazione di portabilità, semplicità d'uso e un catalogo di giochi intramontabili, questo dispositivo è una scelta eccellente per il divertimento in ogni momento e luogo.

