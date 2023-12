Migliori notebook gaming da regalare a Natale

Natale è quel periodo dell’anno in cui non si sa mai cosa regalare ai propri cari. Più longevi sono i rapporti che ci legano a loro, meno sappiamo cos’altro di originale regalargli.

Se la persona a cui volete fare un regalo necessita di un nuovo notebook sia per studio che, soprattutto per svago, perché non sfruttare l'occasione e farla felice acquistando un nuovo fiammante notebook da gaming che potrà tenerle compagnia e farla divertire per diversi anni? In questo articolo ci occuperemo di fornirvi qualche utile consiglio proprio a questo scopo!

Migliori notebook da gaming da regalare a Natale

MSI Raider GE78HX

Per chi vuole un ampio schermo

Se siete alla ricerca di un notebook gaming di alta qualità con uno schermo da 17", l'MSI Raider GE78HX è un'ottima scelta. Questo modello è potenziato da un processore Intel Core i9-13950HK, accompagnato da 32 GB di memoria RAM DDR5-4800, che è inoltre espandibile. Per quanto riguarda lo storage, il dispositivo è dotato di un ampio spazio di archiviazione con 2 TB di SSD, assicurando velocità e capacità.

La grafica è gestita dalla potente scheda NVIDIA GeForce RTX 4080, che dispone di 12 GB di memoria RAM GDDR6, garantendo così prestazioni eccezionali nei giochi più recenti. Inoltre, il display IPS da 17,3 pollici con risoluzione QHD+ offre un'esperienza di gioco immersiva, grazie anche al suo elevato refresh rate di 240Hz che assicura immagini fluide e dettagliate.

Per quanto riguarda la connettività, il notebook gaming MSI Raider GE78HX si avvale della scheda di rete Killer, che offre un trasferimento dati veloce e affidabile su Internet. A completare l'esperienza utente, c'è anche un'impressionante componente audio fornita da un sistema audio surround a 6 altoparlanti Dynaudio, che contribuisce a rendere l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

ASUS Zephyrus G14

Per i gamer in movimento

Se state cercando un notebook che combini potenza e portabilità, l'ASUS Zephyrus G14 è la scelta ideale. Questo dispositivo si distingue per i suoi componenti di alta qualità. Il cuore del sistema è un processore AMD Ryzen 9 7940HS, supportato da 32 GB di RAM DDR5. La velocità di memorizzazione e accesso ai dati è garantita da un SSD NVMe da 1 TB, mentre la grafica è gestita dalla potente scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080.

Il display dell'ASUS Zephyrus G14 è un'unità da 14 pollici con risoluzione QHD+ e un refresh rate di 165 Hz, caratteristiche che garantiscono un'esperienza visiva nitida e fluida. Tutto questo è racchiuso in uno chassis che pesa meno di 1,7 kg, rendendolo notevolmente portatile. Nonostante le sue dimensioni compatte, questo notebook da gaming è capace di offrire prestazioni eccellenti, permettendovi di giocare anche ai giochi più esigenti senza alcun rallentamento.

MSI Katana 15

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Focalizzandoci sui notebook da 15 pollici, abbiamo scelto il modello MSI Katana 15, che vanta un display FHD con un refresh rate di 144Hz, perfetto per i giochi che richiedono reazioni rapide. Il cuore di questo notebook è un processore Intel Core i7-12650H di dodicesima generazione.

Per quanto riguarda la grafica, è dotato di una potente scheda NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8 GB di memoria GDDR6. Questa configurazione permette di godere di prestazioni grafiche di alto livello, con giochi che prendono vita grazie a effetti di ray tracing in tempo reale, che offrono ombre, riflessi e illuminazione di grande realismo. Per completare la sua configurazione hardware, MSI Katana 15 include 16 GB di RAM DDR5-4800 e un SSD PCIe NVMe da 1 TB.

Lenovo Legion 5 Pro

Per chi ama la sobrietà

Nel segmento dei notebook da gaming con un'estetica elegante e più sobria rispetto alla media. adatta anche per ambienti più formali, spicca il Lenovo Legion 5 Pro. Questo portatile è dotato di un processore Intel Core i7-12700H, affiancato da 16 GB di RAM DDR4-3200. Per la grafica, dispone di una scheda NVIDIA GeForce RTX 3070 con 8 GB di RAM GDDR6, mentre la memoria è gestita da un SSD NVMe da 512 GB, dedicato al sistema operativo.

Il display è un impressionante unità da 16 pollici con risoluzione 2,5K e un refresh rate di 165Hz. Nonostante il suo aspetto discreto, questo notebook offre una potenza sufficiente per gestire anche i giochi AAA più esigenti. A supportare le prestazioni, c'è il sistema di dissipazione Coldfront, che garantisce un'ottimale gestione del flusso d'aria, mantenendo le temperature sotto controllo durante l'uso intensivo.

ASUS Vivobook Pro 15

Utile anche per la scuola/università

Il notebook ASUS Vivobook Pro 15 rappresenta una scelta eccellente per chi è impegnato nel mondo della scuola o dell'università. Dotato di un processore Intel Core i7-12700H, questo laptop garantisce prestazioni elevate, essenziali per gestire con facilità attività come la programmazione, l'analisi dati o il multitasking. Con 16 GB di RAM, il Vivobook Pro 15 assicura una fluidità di utilizzo notevole. Inoltre, il suo SSD da 512 GB offre uno spazio di archiviazione ampio e performante, ideale per salvare una vasta gamma di documenti, progetti e software didattici senza preoccuparsi di problemi di spazio o di velocità di accesso ai dati.



Il display OLED da 15,6 pollici è un altro punto di forza di questo dispositivo. I colori vividi e i contrasti profondi lo rendono perfetto non solo per la creazione di contenuti e la progettazione grafica, ma anche per momenti di relax, come guardare film o serie TV dopo una lunga giornata di studio.La presenza di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 da 4GB eleva ulteriormente il valore di questo notebook. Questa componente non solo supporta attività grafiche avanzate, ma permette anche di cimentarsi in sessioni di gaming o esperienze di realtà virtuale, offrendo così un ottimo equilibrio tra lavoro e divertimento.