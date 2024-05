Proiettore portatile a 60€ per film, partite e serie TV!

Gli Europei di calcio si avvicinano e molti stanno pensando a come goderseli al meglio. Alcuni potrebbero optare per una nuova smart TV grazie alla promozione di ePrice. Altri, invece, preferiranno un proiettore portatile, perfetto per trasmettere le partite all'aperto e aumentare il divertimento. In questo scenario, il proiettore Miden 9000 spicca per il suo prezzo recentemente ribassato su Amazon. Con uno sconto del 25%, il prezzo scende a soli 59,99€ da 79,99€.

Miden 9000, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Miden 9000 è perfetto per chi cerca un'esperienza cinematografica coinvolgente direttamente a casa propria. Con una luminosità di 9000 lumen e risoluzione 1080p, garantisce immagini di ottima qualità, ideali per gli amanti del cinema, dei videogiochi e per trasformare il proprio salotto in una vera sala da proiezione privata.

Il Miden 9000 è estremamente versatile grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di dispositivi multimediali, inclusi smartphone, PC, laptop e console di gioco. Questa caratteristica lo rende una soluzione ideale per l'intrattenimento domestico. Inoltre, è particolarmente apprezzato da chi vuole preservare la salute dei propri occhi, grazie alla tecnologia di imaging a riflessione diffusa. Questa tecnologia rende la luce proiettata più morbida, riducendo significativamente l'affaticamento oculare anche dopo lunghe sessioni di visione.

Grazie al suo altoparlante stereo integrato e alla tecnologia di riduzione del rumore, il Miden 9000 offre un'esperienza audio completa senza la necessità di collegare un sistema audio esterno. Il suo design portatile lo rende ideale per serate di film all'aperto e per le feste con amici e in famiglia. Oggi lo trovate in offerta a 59,99€ invece di 79,99€.

