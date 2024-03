Prezzo BOMBA per Microsoft 365 Family: oggi costa SOLO 54€!

Le straordinarie offerte di primavera su Amazon non cessano di sorprendere, proponendo a prezzi imbattibili alcune delle suite di produttività più note per il PC. Tra le offerte più allettanti spicca Microsoft 365 Family, disponibile nella versione che permette di supportare fino a 6 utenti su diversi dispositivi come PC, Mac, tablet e smartphone. Questo abbonamento annuale è stato drasticamente scontato, scendendo da 99€ a soli 53,99€.

Microsoft 365 Family, chi dovrebbe abbonarsi?

Microsoft 365 Family è la soluzione perfetta per famiglie o gruppi composti fino a 6 persone che cercano un pacchetto completo e sicuro per soddisfare le loro esigenze digitali quotidiane. Se avete l'abitudine di collaborare su documenti, presentazioni o fogli di calcolo da vari dispositivi, questo abbonamento vi offre gli strumenti necessari per farlo senza intoppi, grazie alla possibilità di accesso simultaneo su un massimo di 6 dispositivi per utente.

Con l'inclusione di 1 TB di spazio di archiviazione nel cloud per ogni utente, avrete a disposizione un'ampia capacità per conservare documenti, foto e file di vario tipo, garantendo la sicurezza e l'accessibilità da qualsiasi luogo. Inoltre, Microsoft 365 Family offre una protezione avanzata da minacce digitali grazie a Microsoft Defender, salvaguardando così i dati personali e i dispositivi di ogni componente della famiglia.

Se la protezione dei vostri dati, la collaborazione agevole su progetti condivisi e la necessità di uno spazio di archiviazione affidabile sono prioritari per voi, questo abbonamento rappresenta la soluzione ideale. La convenienza dell'offerta è ulteriormente impreziosita dalla disponibilità nel pacchetto di applicazioni essenziali come Word, Excel e PowerPoint, tutte arricchite da funzionalità premium.

