Altri remake di Metal Gear? Konami ci pensa, ma dipende da Delta

Da qualche tempo, Konami ha ricominciato a puntare i suoi riflettori anche sul mondo dei videogiochi, annunciando dapprima un ritorno su Silent Hill (con il remake del leggendario secondo capitolo) e poi un ritorno di Metal Gear.

La prima mossa, dopo l'addio di Hideo Kojima, fu lo spin-off Metal Gear Survive, non proprio riuscitissimo: ora, invece, Konami ha deciso di recuperare la storicità del brand, proponendo la Metal Gear Solid: Master Collection (la trovate su Amazon) e confermando i lavori in corso su Metal Gear Solid Delta, remake dell'immortale Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

In molti ci siamo domandati perché partire proprio dal terzo capitolo, scelto forse perché è il primo nella timeline degli eventi della saga, ed è lecito chiedersi se all'avventura di Naked Snake in piena Guerra Fredda faranno seguito poi anche i remake delle vicende successive, oltre che quelli dei giochi dedicati invece a Solid Snake e ambientati ai giorni nostri.

Konami ha toccato il tema nel corso del recente appuntamento con la Metal Gear Hotline, dove il veterano producer Noriaki Okamura (che ha lavorato nella compagnia fin dai tempi di Policenauts, uscito nel 1994, per rimanere in tema di giochi di Hideo Kojima) ha tenuto la porta aperta a ulteriori futuri remake.

Se quindi il vostro sogno è tornare a Shadow Moses con un remake ben lontano da The Twin Snakes, o volete vivere le vicende di Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake con un comparto tecnico attuale (e tanta riscrittura da fare, in quel caso, ndr), sappiate che la possibilità c'è, ma passa tutto da Metal Gear Solid Delta.

Durante il suo intervento, infatti, Okamura ha spiegato che molto dipenderà da come andrà il remake di Snake Eater e da quale sarà la sua accoglienza, per capire se realizzare ulteriori progetti remake dedicati alla saga. La decisione sarà presa titolo per titolo, ma la porta è insomma tutt'altro che chiusa.

Certo, la speranza è che prima di tutto Delta sia all'altezza del nome che porta. In attesa di scoprirlo, da poco ne abbiamo visto la schermata iniziale, che sostituisce quella storica dedicata al CQC del gioco originale.

Per quanto riguarda la pigra Metal Gear Solid: Master Collection, anche Okamura ha ammesso che c'è ancora molto da lavorare, ma ha sottolineato che c'è tutta l'intenzione di continuare ad aggiornarla e supportarla, sperando di portarla anche a 4K nativo.

Insomma, speriamo che con il tempo possa essere un buon esempio di conservazione dei leggendari titoli che include, più che un'operazione un po' sonnecchiante come quella che vi avevamo descritto nella nostra video recensione.