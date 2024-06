Da chi è sviluppato Metal Gear Solid Delta?

Da quando Metal Gear Solid Delta: Snake Eater è stato annunciato, un po' tutti gli appassionati di lunga data della saga si sono domandati chi ci avrebbe lavorato, considerando che Hideo Kojima ha lasciato Konami da ormai quasi dieci anni, e che alcuni nomi celebri del suo team di sviluppo lo hanno seguito nella nuova Kojima Productions. Tra questi, ad esempio, figura anche l'art director Yoji Shinkawa.

Nel frattempo, Konami ha avuto anni piuttosto timidi sul fronte dei videogiochi AAA, motivo per cui non era facile comprendere quali sviluppatori stessero effettivamente lavorando a Delta – anche perché l'annuncio di Silent Hill 2 Remake, che ha preceduto quello di Snake Eater, ha addirittura visto i lavori venire affidati a Bloober Team, completamente esterno a Konami.

Advertisement

Chi è, allora, lo sviluppatore di Metal Gear Solid Delta? È proprio Konami, in realtà. Ma non da sola.

Chi sta sviluppando Metal Gear Solid Delta: Snake Eater?

Fin dal primo momento, Konami ha fatto sapere che a sviluppare il gioco sarebbe stato un team interno, ma in collaborazione con Virtuos – nomen omen, considerando che la quasi omonima Virtuous Mission è proprio il primo atto di Snake Eater.

Chi c'è nel team interno di Konami per Snake Eater?

In merito al team interno, sappiamo che i lavori sono guidati dal producer Noriaki Okamura, che è in Konami dai tempi di Policenauts (gioco di Kojima uscito nel 1994) e che in passato ha servito nello stesso ruolo in diversi spin-off della serie.

Okamura, infatti, ha lavorato come produttore a:

Metal Gear Aci!d 2 (2005)

Metal Gear Solid: Portable Ops (2005)

Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel (2006)

Metal Gear Solid: Portable Ops Plus (2007)

Metal Gear Survive (2018)

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (TBA).

Nel corso di una intervista, il produttore ha anche sottolineato che sono presenti nel team con lui altri longevi dipendenti di Konami che in passato hanno collaborato a Metal Gear, ma senza troppi giri di parole ha anche confermato che non dobbiamo aspettarci sorprese in merito al possibile coinvolgimento di chi è andato via.

Se qualcuno è passato alla nuova Kojima Productions, insomma, non aspettatevi che ricompaia a sorpresa ed eccezionalmente per Delta in Konami.

Chi è Virtuos, il team esterno che lavora a Snake Eater

In merito a Virtuos, invece, si tratta di una compagnia di Singapore fondata nel 2004 con un'ampia esperienza nello sviluppo e nel design di videogiochi, di solito in funzione di affiancamento.

In passato, ad esempio, si è occupata di concept art, level design e alcune meccaniche di gameplay di Shadow of the Tomb Raider in affiancamento a Eidos Montreal, o della sequenza cinematica introduttiva del remake di Demon's Souls su PS5.

Sul sito ufficiale, la compagnia sottolinea di aver collaborato anche al gameplay, la direzione artistica e il level design di Star Wars Jedi: Fallen Order con Respawn Entertainment, oltre che alla rimasterizzazione di Final Fantasy XII: The Zodiac Age e al porting su Switch di The Outer Worlds.

Tra gi altri giochi citati nel sito a cui Virtuos ha collaborato troviamo anche Horizon: Forbidden West, The Callisto Protocol e NBA 2K24.

Insomma, l'insieme dei membri interni di Konami – alcuni dei quali hanno lavorato anche alla recente Master Collection – e la conoscenza delle tecnologie odierne per gli AAA di Virtuos è la soluzione scelta dalla compagnia giapponese per riportare in vita Snake Eater, con uno sviluppo congiunto.

Attendiamo di vedere quando questo darà i suoi frutti: per ora, di certo il ritorno di Naked Snake non sta passando inosservato.