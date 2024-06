Per Konami il ritorno di Kojima sarebbe «un sogno»

Il produttore della serie Metal Gear di Konami ha dichiarato che sarebbe un sogno per l'azienda lavorare di nuovo con Hideo Kojima e gli altri sviluppatori originali.

La saga è tornata di recente nella Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 (che potete acquistare su Amazon), ma presto tornerà anche in un remake.

Metal Gear Solid Delta è infatti il rifacimento del terzo capitolo, il quale non vedrà comunque la partecipazione di Kojima, il quale ha lasciato Konami ormai molti anni fa.

Ora, Noriaki Okamura ha parlato del buon Hideo durante una diretta streaming incentrata proprio su Delta, con l'avvertenza di non dare per scontato che Kojima e i suoi ex colleghi la pensino necessariamente allo stesso modo (via VGC).

Kojima si è separato da Konami nel 2015, dopo un "misterioso" litigio seguito alla conclusione di Metal Gear Solid 5. Sebbene Kojima posti sui social ancora regolarmente cose relative a Metal Gear, non ha più alcun controllo sulla proprietà.

Tuttavia, sembra che le tensioni tra i due si siano allentate negli anni successivi.

Alla domanda se ci fosse la possibilità che i membri dello staff originale lavorassero di nuovo a Metal Gear durante il live stream, Okamura ha risposto: «Non spetta a me rispondere per conto di chi è al di fuori dell'azienda, o ipotizzare come potrebbero sentirsi al riguardo».

«Ma parlando per me, personalmente, non vorrei altro che lavorare di nuovo con il signor Kojima e il resto del team. Se potesse accadere, sarebbe un sogno».

E ancora: «Ma le persone sono passate a nuove cose e a nuovi impegni, quindi questa è solo la nostra realtà attuale. Non possiamo dare per scontato che tutti lavorino di nuovo con noi o che dipendiamo completamente da loro».

«Non credo sia giusto che siamo noi a fare questo tipo di richiesta a qualcuno. Quindi lavoriamo con l'aspettativa che qualsiasi cosa facciamo, dipende da noi, è sulle nostre spalle fare un buon lavoro», ha concluso Okamura.

Dal canto nostro è difficile - per non dire impossibile - che Kojima torni a collaborare con Konami in tempi brevi, vista la mole di progetti all'attivo da parte del designer giapponese.