Questo dissipatore per la CPU oggi costa MENO DI 30€!

Se siete alla ricerca di un dissipatore per raffreddare la vostra CPU che offra prestazioni superiori rispetto a un dissipatore standard e che aggiunga un tocco di stile al vostro setup grazie all'illuminazione ARGB, abbiamo la soluzione che fa per voi. Il dissipatore Mars Gaming MCPU-VR è una scelta eccellente che combina efficienza ed estetica, e attualmente è in offerta su Amazon a soli 28,99€.

Mars Gaming MCPU-VR, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo dissipatore è pensato per gli appassionati di PC che desiderano migliorare le prestazioni del proprio computer, mantenendo un'attenzione sia all'estetica che alla silenziosità. Se avete bisogno di un sistema di raffreddamento efficace in grado di gestire CPU con TDP fino a 180W, grazie ai suoi 4 heatpipes ultra-efficienti e a una ventola ottimizzata, il Mars Gaming MCPU-VR è il componente che fa per voi.

Il dissipatore è dotato di un doppio specchio Infinity Mirror ARGB che illumina la parte superiore e la ventola, creando un effetto di profondità e aggiungendo un tocco di colore unico al vostro setup. Per chi ama personalizzare l'aspetto del proprio sistema, il Mars Gaming MCPU-VR è compatibile con i principali sistemi di illuminazione RGB come Asus Aura Sync, Mystic Light Sync e RGB Fusion, permettendovi di sincronizzare facilmente l'illuminazione del dissipatore con il resto dell'hardware.

Inoltre, la sua adattabilità universale lo rende compatibile con diverse schede madri, rendendolo una scelta versatile per qualsiasi configurazione. I gamer e i creator che hanno a cuore sia le prestazioni che l'estetica del proprio setup troveranno nel Mars Gaming MCPU-VR il compromesso perfetto per trasformare il proprio PC in un capolavoro di potenza e design, il tutto a un prezzo conveniente.

