La notizia che State of Decay 3 e Gears of War: E-Day potrebbero arrivare su PlayStation 5 è l’ennesima, piccola crepa nel muro di un’industria che si sta sgretolando nel suo concetto più elementare: l’esclusiva.

Secondo quanto riportato da MP1st, due curriculum di sviluppatori coinvolti nei rispettivi progetti avrebbero indicato PS5 come piattaforma di destinazione. È un’informazione da prendere con le pinze, ovvio, ma non più così sorprendente.

Anzi, nel 2025 non fa neppure più notizia: Microsoft ha già messo in chiaro che l’epoca della territorialità hardware è finita. Ora conta solo il pubblico, ovunque esso sia.

Che Gears of War: Reloaded sia in arrivo su PlayStation lo sapevamo già, quindi il fatto che Gears E-Day segua la stessa strada pare quasi scontato. State of Decay 3, invece, rappresenta un altro tassello interessante in un puzzle molto più grande: il lento e costante smantellamento del concetto di “ecosistema Xbox”.

A sette anni di distanza dal secondo capitolo, senza una data, senza gameplay, senza dettagli, ci ritroviamo a parlare di una versione PS5 non ancora annunciata ufficialmente, ma che — in un contesto del genere — non appare più come un’eresia.

E non è una questione di “abbandono” delle proprie piattaforme. È una questione di sopravvivenza. Dopo il fallimento commerciale di Redfall, il disastro comunicativo intorno a Halo Infinite e le vendite zoppicanti di Starfield,

Microsoft ha cambiato radicalmente strategia: se un gioco può fare profitto su PlayStation, allora su PlayStation deve uscire.

Per quanto possa far storcere il naso a chi crede ancora nella guerra delle console, questa è la direzione che il mercato ha preso, e resistervi vuol dire morire a fuoco lento.

Nel frattempo, però, la notizia rimane un altro chiodo sulla bara dell’Xbox intesa come console. Perché se anche le esclusive strategiche come Gears of War e State of Decay diventano multipiattaforma, allora non c’è più una sola buona ragione per scegliere Xbox rispetto alla concorrenza, a meno che non si sia abbonati a Game Pass (potete farlo su Amazon) o attratti dall’idea di giocare su qualsiasi schermo.