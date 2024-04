PREZZO TOP! Tastiera gaming SteelSeries scontata del 19%!

La tastiera da gaming SteelSeries Apex 7 TKL è un modello di fascia alta progettato con switch meccanici dalla durata garantita di oltre 50 milioni di pressioni. Dispone di un esclusivo Smart Display OLED per visualizzare una varietà di informazioni utili e una robusta struttura in lega di alluminio aeronautico per una resistenza senza pari. La personalizzazione avanzata è garantita dall'illuminazione RGB da 16,8 milioni di colori per tasto. Inoltre, il poggiapolsi magnetico assicura un comfort superiore durante le lunghe sessioni di gioco. Approfittate dell'offerta attuale su Amazon, con uno sconto del 19%, e portatela a casa per soli 129,99€.

SteelSeries Apex 7 TKL, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera da gaming SteelSeries Apex 7 TKL è la scelta ideale per i giocatori che cercano prestazioni elevate e un'esperienza di gioco altamente personalizzabile. Grazie agli switch meccanici rossi, garantiti per 50 milioni di pressioni, è particolarmente indicata per chi preferisce un movimento uniforme e costante dei tasti, perfetto per lunghe sessioni di gioco. Il suo Smart Display OLED aggiunge un tocco in più all'esperienza, consentendo di visualizzare informazioni di gioco, messaggi da Discord, tracce di Spotify e altro ancora direttamente sulla tastiera.

La tastiera gaming SteelSeries Apex 7 TKL non solo offre prestazioni eccellenti, ma si distingue anche per comfort e durabilità. Realizzata con una lega in alluminio aeronautico, garantisce una resistenza notevole nel tempo, mentre il poggiapolsi magnetico premium offre un sostegno confortevole per le mani durante l'utilizzo. Con la possibilità di personalizzare l'illuminazione RGB con 16,8 milioni di colori per tasto, questa tastiera si adatta perfettamente alle preferenze estetiche di ogni giocatore. Inoltre, con il passacavo a tre vie e la porta USB passthrough, offre praticità e connettività avanzate, soddisfacendo le esigeInze di ordine e facilità d'uso. La tastiera gaming SteelSeries Apex 7 TKL è quindi la scelta ideale per gli utenti che cercano una soluzione gaming di alto livello.

Approfittate di questa offerta speciale su Amazon: la tastiera gaming SteelSeries Apex 7 TKL è disponibile a soli 129,99€, con uno sconto del 19% sul prezzo originale di 159,99€. È la scelta ideale per i gamer che cercano durabilità, personalizzazione avanzata e comfort durante il gioco.

