Il gioco di carte de Il Signore degli Anelli ora a PREZZO TOP su Amazon!

L'universo fantasy de Il Signore degli Anelli è semplicemente leggendario, anche considerando che al successo dell'opera letteraria si è affiancato quello della saga cinematografica. Ecco che così l'opera di Tolkien è diventata anche un gioco di carte firmato Asmodee, che ora potete portare a casa a un prezzo ridotto del 15%, investendo così solamente 52,84€ per divertirvi a scoprire Il Signore degli Anelli da una prospettiva tutta nuova!

Il Signore degli Anelli: Il Gioco di Carte, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli amanti della Terra di Mezzo, "Il Signore degli Anelli: Il Gioco di Carte" rappresenta un'opportunità di divertimento di sicuro allettante – anche solo per aggiungerla alla propria collezione a tema. Con una durata media di 30 minuti a partita, questo card game è perfetto per chi cerca un'esperienza coinvolgente e strategica, dove da 1 a 4 giocatori (sì, potete giocarci anche da soli) collaborano per affrontare sfide e pericoli narrati direttamente dalla mitologia di Tolkien. La possibilità di integrare futuri ampliamenti assicura che Il Signore degli Anelli: Il Gioco di Carte rimanga sempre una sfida nuova ed eccitante, adatta sia a giovani dai 14 anni in su che agli adulti innamorati dell'opera di Tolkien.

All'interno del set troverete già tutto quello che serve per cominciare la vostra avventura: c'è anche la possibilità di ampliare il tutto con nuove carte e missioni che vengono lanciati di mese in mese, in modo che l'esperienza di gioco risulti sempre nuova e abbia qualcosa di inedito da dare.

Se siete amanti della serie, insomma, considerando il prezzo di soli 52,48€ – ridotto del 15% rispetto a quello abituale di 61,68€ – potete approfittarne: dopotutto, è anche un'ottima idea regalo per un/una fan de Il Signore degli Anelli, in vista di San Valentino.

