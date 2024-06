CHE PREZZO! Tastiera gaming Logitech SCONTATA del 26%!

Logitech G Pro TKL Shroud Edition è una tastiera da gaming meccanica progettata per il gioco competitivo, dotata di switch GX Red Linear e tecnologia LIGHTSYNC RGB. Il suo design portatile tenkeyless è ideale per gli eSport, poiché in grado di offrire una maggiore mobilità e spazio extra per il movimento del mouse. Con un cavo micro USB rimovibile, garantisce connettività facile e sicura, perfetta per i tornei. La regolazione dell'angolazione e i piedini in gomma assicurano stabilità e comfort durante le lunghe sessioni di gioco. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 26%, potete migliorare il vostro setup di gioco acquistando questa fantastica tastiera per soli 73,40€!

Logitech G Pro TKL Shroud Edition, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera Logitech G Pro TKL Shroud Edition rappresenta l'eccellenza nel gaming, progettata per soddisfare le esigenze dei giocatori professionisti e degli appassionati di eSport. Offre prestazioni di alto livello, velocità e precisione senza compromessi. Grazie al suo design compatto senza tastierino numerico, garantisce più spazio per il movimento del mouse, fondamentale nelle competizioni dove ogni millimetro conta. La sua portabilità la rende perfetta per i tornei e gli eventi di gaming fuori casa. Dotata degli switch GX Red Linear, assicura una digitazione e un gameplay fluidi e reattivi, ideali per reagire istantaneamente durante gli scontri diretti.

Gli amanti della personalizzazione troveranno molto interessante la funzionalità LIGHTSYNC, che consente di creare e memorizzare schemi di illuminazione statica direttamente nella tastiera. Questo permette di mantenere le proprie preferenze anche su sistemi utilizzati in tornei che non supportano software esterni. Il cavo micro-USB rimovibile, con il suo design a tre punte, assicura una connessione affidabile e un trasporto comodo. Per i giocatori che aspirano alla vittoria e cercano un vantaggio competitivo tramite attrezzature di alta qualità, questa tastiera è la scelta ideale.

La tastiera Logitech G Pro TKL Shroud Edition è disponibile a soli 73,40€ invece di 99,06€ grazie a uno sconto del 26% su Amazon. È una scelta eccellente per chi cerca una tastiera di alta qualità progettata per i professionisti dell'eSport, in grado di offrire prestazioni superiori, portabilità e funzionalità avanzate a un prezzo conveniente. Un'opzione altamente consigliata per ogni giocatore che vuole competere al massimo delle proprie capacità.

