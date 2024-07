Lies of P non è mai costato così POCO! -50%

Siete appassionati di soulslike e alla ricerca di una nuova avventura avvincente? Approfittate subito dell’offerta imperdibile su Amazon, dove Lies of P per PS5 è in vendita a soli 29,99€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo consigliato di 59,99€. Questo rappresenta il prezzo più basso di sempre per questo titolo, un'opportunità da non perdere per immergervi in un mondo oscuro e intrigante.

Lies of P, chi dovrebbe acquistarlo?

Lies of P (qui trovate la nostra recensione completa) è un gioco che infrange l'innocenza, trasportando la classica fiaba di Pinocchio in un’ambientazione gotica e decadente ispirata all’era della Belle Époque. In questo titolo, i giocatori impersonano un burattino creato dal leggendario Geppetto, risvegliato da una voce misteriosa che li guida attraverso la città corrotta di Krat. Un tempo un luogo vivace, Krat è ora avvelenato dalla follia e dalla sete di sangue, popolato da mostri spaventosi e personaggi ingannevoli.

In Lies of P, i combattimenti sono pensati per essere sfidanti e appaganti, richiedendo ai giocatori di sviluppare uno stile di combattimento unico. Potrete creare combinazioni di armi dinamiche, sfruttare le potenti braccia a Legione e sbloccare nuove abilità per superare nemici e terreni pericolosi. La varietà di nemici e situazioni di combattimento garantirà che ogni incontro sia una prova delle vostre capacità strategiche e reattive.

Ci saranno momenti in cui mentire può sembrare la scelta più facile per alleviare il dolore degli altri o per superare ostacoli insormontabili. Tuttavia, ogni menzogna ha un prezzo e le vostre scelte definiranno il destino di Pinocchio e degli abitanti di Krat. L’elegante crudezza del mondo di Lies of P è accentuata da una colonna sonora evocativa e un design visivo che cattura l’essenza dell’epoca, rendendo ogni momento di gioco indimenticabile.

