Lego Store: acquista 2 set dedicati allo spazio e risparmi il 20%!

Con l'arrivo della stagione estiva, molte aziende lanciano offerte imperdibili, e il Lego Store non fa eccezione. Per un periodo limitato, potrete usufruire di sconti significativi fino al 20% su una selezione di set dedicati allo spazio, rendendo più accessibile l'acquisto di articoli di alta qualità per la vostra collezione. In particolare, Lego ha ridotto i prezzi di alcuni dei suoi migliori set, ideali sia per appassionati che per collezionisti. Inoltre, se volete essere sempre aggiornati sui set Lego in arrivo e già in preorder, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro articolo dedicato.

Vedi le offerte su LEGO Store

Offerte Lego Store, perché approfittarne?

Visitando il sito del Lego Store, potrete scoprire eccezionali riduzioni sui loro prodotti più popolari. Ad esempio, il Pacchetto Stellare che include i set Astronauta LEGO Creator (31152) e Storie dell'era spaziale LEGO Ideas (21340) è ora disponibile a soli 99,98€, rispetto al prezzo complessivo di 124,98€. Questo pacchetto è perfetto per chi cerca ispirazione e avventura, permettendovi di esplorare lo spazio con i vostri mattoncini preferiti.

Inoltre, il Pacchetto Avventure Galattiche che comprende i set Base spaziale su Marte e razzo LEGO Friends (42605) e Camping-van sotto le stelle LEGO Friends (42603) è in offerta a 119,98€ invece di 149,98€. Questo set è ideale per creare scenari interstellari e avventure fuori dal comune. Non da meno, il Pacchetto Esplorazioni Spaziali con i set Stazione spaziale modulare LEGO City (60433) e Rover esploratore spaziale e vita aliena LEGO City (60431) è disponibile a 129,98€ rispetto ai soliti 159,98€, perfetto per chi ama costruire e vivere avventure spaziali realistiche.

I set dedicati allo spazio di Lego non solo vantano una qualità superiore, ma offrono anche una serie di caratteristiche che li rendono unici nel mercato. Ogni pacchetto è progettato per stimolare la creatività e l'immaginazione, offrendo ore di divertimento e apprendimento. Ad esempio, il Pacchetto Stellare permette di immergersi nelle storie dell'era spaziale, mentre il Pacchetto Avventure Galattiche e il Pacchetto Esplorazioni Spaziali offrono dettagliati modelli di razzi, rover e stazioni spaziali, perfetti per chi vuole esplorare nuovi mondi.

Queste promozioni rappresentano un'opportunità unica per chi desidera arricchire la propria collezione con set di alta qualità unendo stile, divertimento e funzionalità senza sacrificare la qualità. Con sconti fino al 20%, il nostro consiglio è di approfittare subito di queste offerte prima che terminino. Infine, vi consigliamo di iscrivervi oggi stesso come Lego Insiders per guadagnare doppi punti su ogni acquisto e ottenere premi esclusivi!

